Berkeringat Berlebih Bisa Menjadi Tanda Obesitas, Apa Lagi?

TEMPO.CO, Jakarta - American Medical Association menganggap obesitas itu sebagai penyakit yang perlu didiagnosis dan diobati. Itu karena gejala dan komplikasi yang umum terjadi pada penderita obesitas.

Gejala Umum Obesitas Dewasa

Gejala umum obesitas pada orang dewasa meliputi kelebihan lemak tubuh, terutama di sekitar pinggang, Sesak napas, Berkeringat lebih dari biasanya, Sulit tidur, Masalah kulit akibat akumulasi kelembapan di lipatan, Kelelahan yang dapat berkisar dari ringan hingga ekstrem, Nyeri terutama di punggung dan persendian.

Gejala Obesitas Anak yang Umum

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mengatakan tingkat obesitas anak di Amerika Serikat telah meningkat tiga kali lipat dalam 50 tahun terakhir. Pada tahun 2020, hampir 20 persen anak-anak dan remaja Amerika usia 2 hingga 19 dianggap mengalami obesitas.

Gejala obesitas anak yang umum: Stretch mark di pinggul dan punggung, Acanthosis nigricans atau kulit beludru gelap di sekitar leher dan area lainnya, Sesak napas dengan aktivitas fisik Sembelit, Pubertas dini pada wanita biologis atau pubertas tertunda pada pria biologis.

Komplikasi Obesitas

Obesitas dapat menyebabkan banyak gangguan kesehatan yang serius. Komplikasi kesehatan serius yang lebih mungkin terjadi seperti:

Tekanan darah tinggi atau hipertensi, bisa juga penyakit jantung karena jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh Kadar kolesterol tinggi karena timbunan lemak yang dapat menyumbat arteri, yang dapat menyebabkan stroke, serangan jantung, dan komplikasi lainnya Beberapa jenis kanker, yang terkait dengan obesitas pada sekitar 40 persen kasus Asma obesitas, yang merupakan jenis asma unik yang hanya ditemukan pada beberapa orang dengan obesitas Penyakit ginjal akibat kerusakan ginjal akibat tekanan darah tinggi kronis Osteoarthritis dari ketegangan berlebih pada sendi, tulang, dan otot.

YOLANDA AGNE

