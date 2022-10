Cara Tepat Hindari Penuaan Dini pada Kulit

TEMPO.CO, Jakarta - Seiring bertambahnya usia, kulit manusia akan mengalami penuaan atau sering dikenal dengan aging. Tanda-tanda penuaan yang umum muncul pada kulit seperti kulit keriput, kehilangan elastisitas, flek atau tanda hitam di wajah, kering, kusam, hingga tak bercahaya.

Mulai umur 25 tahun ke atas, kulit akan melalui proses penuaan dan dari segi hormonal pun akan berubah. Ketebalan pada kulit pun akan menurun dengan ditandai oleh lapisan dermis dan epidermis yang mulai menipis. Hal itu yang membuat kadar air yang seharusnya ditahan di area dermis lebih gampang keluar ke permukaan kulit sehingga menyebabkan kulit lebih kering.

Dokter sekaligus Co Founder About You, dr. Feidriwan, M. Biomed (AAM) mengatakan, penuaan adalah sesuatu hal yang pasti terjadi tetapi bisa diperlambat prosesnya. Dr. Feidriwan memaparkan ada beberapa penyebab penuaan dini pada kulit.

“Proses aging adalah multifaktorial yang bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Faktor penyebab Aging antara lain radikal bebas karena sinar matahari dan polusi, kebiasaan merokok, minum alkohol, konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, kurang minum, kurang berolahraga, begadang dan stress,” ujar dokter yang akrab disapa dr. Fei ini dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 6 Oktober 2022.

Dalam proses penuaan, terjadi penurunan kadar asam hyaluronat dimana fungsi asam hyaluronat untuk melembabkan kulit serta membantu merangsang pertumbuhan kolagen untuk mengencangkan kulit.

Secara alami, di dalam tubuh kita terdapat enzim yang berfungsi menghancurkan asam hyaluronat dalam tubuh yang kita sebut sebagai enzim hyaluronidase. Seiring berjalannya usia, kadar asam hyaluronat dan kadar enzim hyaluronidase berbanding terbalik, dimana kadar asam hyaluronat akan menurun sedangkan kadar enzim hyaluronidase meningkat. Hal itulah yang menyebabkan kulit orang dewasa cenderung kering, kusam dan membutuhkan produk perawatan yang bisa menutrisi dan mengembalikan kekenyalan serta elastisitas kulit.

Fei menekankan, setiap orang harus memiliki pola pikir untuk menerima dan menganggap wajar proses penuaan. Cara pandang ini akan membuat setiap orang lebih mencintai dan menerima proses penuaan sebagai suatu hal yang positif.

Selain itu, penggunaan skincare atau produk perawatan wajah bisa menemani untuk mengurangi tanda-tanda penuaan dini. Serum yang ada dalam skincare yang berbahan alami, aman, dan teruji klinis bisa menjadi investasi jangka panjang perawatan kulit tercinta.

“Serum merupakan produk perawatan wajah yang paling cepat menyerap ke dalam kulit, karena kandungan bahan aktif yang diformulasikan sesuai dengan permasalahan kulit kamu. Pemakaian serum efektif digunakan dua kali pagi dan malam hari, dan hasilnya sudah bisa terlihat sejak minggu kedua hingga keempat setelah pemakaian rutin,” ujar Fei.

Chief Executive Officer (CEO) dan Co Founder About You, Delfi Mandora mengatakan, About You percaya bahwa setiap manusia terlahir dengan potensi diri yang unik dan berkembang dengan cerita yang berbeda-beda. Begitu juga dengan perjalanan kesehatan kulit yang semakin kompleks seiring bertambahnya usia.

“Kami ingin menjadi bagian dari cerita kulit sehatmu dari kini hingga nanti untuk mencapai kondisi kulit terbaik versi kamu. Maka, kamu tidak perlu takut menua karena About You akan temani kamu mencapai #timelessbeauty yang bisa diusahakan dari sekarang. Karena kami percaya bahwa Kulitmu, Ceritamu. This is a Story About You! #itsallthatmatters,” kata Delfi.

About You memiliki dua serum yang memiliki kandungan berbeda dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kulit. Misalnya, serum Kiss memiliki kandungan ekstrak telur ikan sturgeon atau dikenal caviar dan ekstrak tanaman bearberry, Alpha Arbutin sebanyak dua persen di dalamnya.

Ekstrak caviar telah teruji klinis mampu mencegah penuaan dini kulit dan meningkatkan produksi kolagen dalam kulit dan mengurangi tanda penuaan setelah 7 minggu pemakaian secara rutin dan 5 kali lebih efektif menyamarkan garis halus tanda penuaan. Sementara, Alpha Arbutin mampu membuat kulit wajah terlihat lebih cerah serta dapat mengurangi pigmentasi pada wajah.

Produk serum unggulan lainnya yaitu Hug yang memiliki dua kandungan, yaitu Niacinamide, dan ekstrak bunga sakura. Ekstrak bunga sakura bersifat anti inflamasi sehingga cocok untuk meredakan kulit yang iritasi atau berjerawat, menutrisi kulit hingga terasa halus bahkan sejak pemakaian pertama.

Niacinamide merupakan bahan baku yang mampu mengatasi hampir semua permasalahan kulit karena memiliki banyak manfaat seperti mencerahkan, mengatasi jerawat dan produksi minyak berlebih hingga menyamarkan noda hitam serta dapat menghidrasi kulit secara maksimal.

Apa yang sudah kamu lakukan untuk menghindari penuaan dini?

