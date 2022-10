5 Permainan Ice Breaker untuk Interaksi Anak

TEMPO.CO, Jakarta - Permainan Ice Breaker adalah cara yang bagus untuk saling mengenalkan anak-anak. Ice Breaker dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda, seperti mendapatkan perhatian anak-anak, memecahkan kebekuan di antara mereka, dan saling mengenal atau hanya membuat mereka memikirkan hal-hal yang tidak selalu muncul dalam percakapan.

Permainan Ice Breaker ini dapat dilakukan oleh segala usia. Berikut permainan Ice Breaker menarik. Ice Breaker salah satu cara yang menyenangkan untuk membuat anak-anak berbicara. Anda dapat menggunakannya ketika anak tidak saling mengenal atau ketika bosan. Anak-anak harus berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat membantu saling mengenal. Berikut permainan Ice Breaker yang menarik dan menyenangkan.

Lightning Round (Putaran Petir)

Cobalah Ice Breaker ini sebagai pendekatan untuk memecahkan suasana dan mengajak anak-anak untuk saling berinteraksi. Mintalah setiap anak merespons sebuah pertanyaan lalu lanjutkan ke pertanyaan berikut sampai mereka ditanya semua. Pastikan anak-anak mengajukan satu pertanyaan lain yang tidak membutuhkan terlalu banyak pemikiran. Berikut beberapa contohnya:

Apa film favoritmu?

Apa hal terlucu yang pernah kamu lakukan?

Ke mana pergi berlibur tahun lalu?

Siapa pemain basket favoritmu?

Getting to Know You (Mengenalmu)

Ini adalah permainan sederhana dan menghibur bagi anak-anak untuk saling mengenal dengan cepat. Yang dibutuhkan adalah bola dan kemudian Anda mengikuti empat langkah berikut:

-Semua orang membentuk lingkaran.

-Anda mulai dengan melempar bola ke anak secara acak dan mengajukan pertanyaan tentang mereka, seperti “Apa binatang favoritmu?”

-Anak itu menjawab pertanyaan, secara acak melempar bola ke anak lain, dan mengajukan pertanyaan lain.

-Anak berikutnya yang menangkap bola merespons itu, meneruskannya ke anak lain, dan mengajukan pertanyaan juga.

Tips: Siapkan daftar pertanyaan dan bacakan kepada anak-anak sehingga mereka tahu apa yang harus ditanyakan. Berikut beberapa contohnya:

Apa hewan favoritmu?

Ingin jadi apa ketika dewasa?

Apa buku terakhir yang dibaca dan apa pendapat tentangnya?

Jika bisa pergi ke mana pun di dunia saat ini, ke mana itu?

Tunjukkan dan beritahu

Bercerita adalah cara yang luar biasa untuk membuat anak-anak tenang dan lebih nyaman saat berada dalam kelompok. Ini adalah permainan menarik yang memungkinkan anak-anak untuk mendiskusikan barang-barang yang paling berharga.

Sebelum bermain, mintalah anak-anak membawa sesuatu yang disukai, seperti buku, mainan, atau barang lain yang mereka bawa ke mana-mana. Pastikan untuk membawa barang sendiri juga dan kemudian mulai bermain:

-Mintalah anak-anak untuk mengangkat benda favorit mereka dan menjelaskan mengapa itu begitu istimewa bagi mereka.

-Anda dapat mengajukan pertanyaan seperti mengapa mereka membawanya saat pergi atau bagaimana mendapatkannya.

-Anda dapat bertanya apa yang ingin mereka lakukan dengannya. Sesi dapat berlangsung lama yang ideal untuk kegiatan karena tergantung pada usia anak.

Freeze Dance (Tarian Beku)

Untuk permainan ini, Anda hanya membutuhkan perangkat untuk memutar musik. Jangan khawatir, ponsel dengan speaker sudah lebih dari cukup. Permainan ini sangat mudah. Saat musik diputar, semua orang menari. Begitu musik berhenti, Anda diam saja tidak bergerak. Yang terakhir bergerak kalah dan meninggalkan area permainan.

Demi keselamatan, saat memainkan permainan ini anak-anak harus mengikuti aturan berikut:

-Semua tidak diperbolehkan menyentuh anak lain saat bermain.

-Semua harus tetap tenang saat memainkan permainan ini.

-Semua pemain harus menggerakkan kaki saat menari.

Apakah kamu lebih baik?

Apakah kamu lebih baik adalah salah satu permainan pembuka percakapan paling terkenal untuk segala usia. Tujuan utama dari permainan ini adalah saling mengajukan pertanyaan, seperti "Apakah kamu lebih suka menjadi kucing atau anjing?" Anda dapat memasangkan anak-anak dan membiarkan mereka saling bertanya atau mengajukan pertanyaan dan semua menjawab.

Tips: Siapkan daftar pertanyaan untuk digunakan saat bermain. Berikut beberapa contohnya:

Apakah kamu lebih suka bisa terbang atau menjadi tidak terlihat?

Apakah kamu lebih suka bepergian di masa lalu atau masa depan?

Apakah kamu lebih suka tinggal di rumah yang penuh dengan keju atau cokelat?

Apakah kamu lebih suka tinggal di kastil atau pesawat ruang angkasa?

Apakah kamu lebih suka menjadi naga atau unicorn?

JESSYCA GAZELLA

