Hari Kesehatan Mental Sedunia: 5 Strategi Tingkatkan Kualitas Kesehatan Mental

TEMPO.CO, Jakarta -Hari Kesehatan Mental Dunia pada hari ini 10 Oktober menjadi momentum untuk berefleksi dan memperbaiki kualitas kesehatan mental setiap individu.

Sejak ditetapkan pada 1992 oleh World Federation of Mental Health (WFMH), anak organisasi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, National Today mencatat bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental mulai meningkat belakangan ini.

Kendati demikian, laporan Institute of Health Metrics and Evaluation yang dikutip oleh WHO menunjukkan bahwa sekitar 3,8 persen atau 280 juta penduduk dunia masih menderita penyakit depresi. Sebab itu, Anda diimbau untuk menjaga dan mengontrol kesehatan mental agar tidak berujung pada hal yang tidak diinginkan.

5 Cara Meningkatkan Kualitas Kesehatan Mental

Situs National Health Service atau NHS telah merangkum setidaknya 5 tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan mental sebagai berikut.

Jalin Komunikasi dengan Orang Lain

NHS menyebut bahwa komunikasi dengan orang lain bermanfaat untuk membangun rasa memiliki dan menghargai diri sendiri, memberi kesempatan untuk berbagi pengalaman positif, serta mendapat atau memberi dukungan emosional terhadap sesama.

NHS juga menekankan bahwa Anda sebaiknya tidak terlalu bergantung pada teknologi dan media sosial untuk menjalin hubungan dengan sesama. Sebab, komunikasi secara langsung atau tatap muka memiliki perbedaan emosional dan pengalaman yang tidak dapat digantikan.

Biasakan untuk Aktif secara Fisik

Sejumlah hasil penelitian yang dikutip oleh NHS menunjukkan bahwa aktif secara fisik tidak hanya baik bagi kebugaran tubuh, tetapi juga menyebabkan perubahan kimia pada otak yang bermanfaat dalam mengelola suasana hati menjadi jauh lebih positif.

Baca juga : Sejarah Hari Kesehatan Mental Sedunia dan Tema Peringatan Tahun Ini

Bentuk aktivitas fisik ini tidak harus dengan intensitas tinggi, seperti angkat beban atau lari, jalan kaki selama 10 hingga 30 menit menjadi salah satu saran untuk membiasakan diri aktif secara fisik.

Pelajari Keahlian Baru

Penelitian membuktikan bahwa mempelajari keahlian atau keterampilan baru mampu meningkatkan kesejahteraan mental Anda. Tindakan ini akan membuat Anda merasa memiliki tujuan dan terhubung dengan orang lain. Anda dapat mencoba untuk belajar membuat kue, merakit sepeda, ataupun menanam sebagai keahlian baru Anda.

Berikan Semangat yang Sama pada Orang Lain

Sebagaimana hukum aksi dan reaksi, NHS menyebut bahwa bukti menunjukkan apabila memberi aksi kebaikan pada orang lain juga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kesehatan mental. Setidaknya, hal ini akan menimbulkan perasaan positif dan penghargaan pada diri sendiri.

Nikmati Hidup pada Masa Sekarang

Saran ini tidak bermaksud untuk mengekang visi atau imaji Anda, tetapi menyarankan Anda agar tidak terlalu berpikir berlebihan atau overthinking tentang masa depan. NHS menyebut bahwa cara ini bermanfaat bagi Anda untuk berelaksasi, menikmati kehidupan saat ini, dan meningkatkan pemahaman terhadap diri sendiri.

Itulah 5 cara yang dianjurkan oleh National Health Service guna meningkatkan kualitas kesehatan mental Anda sekaligus menjadi manusia dengan kepribadian positif dan lebih baik dari sebelumnya. Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia.

ACHMAD HANIF IMADUDDIN

Baca juga : Hari Kesehatan Mental Sedunia, Seniman Difabel Bikin Mural Peduli Perasaan



Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.