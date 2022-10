Cara Menemukan Cinta ketika Terlalu Sibuk Bekerja

TEMPO.CO, Jakarta - Stres dengan kehidupan sehari-hari cenderung membuat kita terlalu sibuk untuk urusan cinta. Ketika pekerjaan membuat sibuk dan tanggung jawab semakin berat, yang harus dilakukan adalah pulang, bersantai di kamar, dan menikmati es krim dan kue keping coklat.

Tetapi kabar baiknya adalah tidak harus demikian. Anda tidak harus mengucapkan selamat tinggal pada asmara karena hidup akan terpenuhi. Melansir Elite Daily, Erica Gordon, pakar kencan milenial, pendiri The Babe Report, dan penulis Aren't You Glad You Read This, mengatakan, "Anda tidak perlu mengorbankan kehidupan cinta jika sibuk. Yang benar adalah jika berkencan dengan tipe orang yang tepat, itu bisa berhasil, bahkan jika Anda sangat sibuk."

“Orang yang tepat akan mendorong untuk bergegas dan tidak akan menjatuhkan Anda karena tidak bersedia. Orang yakin dengan kemampuan untuk mempercayai hubungan, bahkan jika tidak memiliki banyak waktu bagi pasangan," kata Gordon.

Berikut cara yang menurut para ahli dapat memiliki kehidupan cinta ketika setiap bagian lain dari hidup merasa mempunyai beban berat.

Terbuka untuk bertemu orang baru di mana saja

Jika tidak punya waktu untuk berkencan atau bersosialisasi, cobalah melakukan banyak kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Lisa Concepcion, pakar kencan dan hubungan bersertifikat dan pendiri Love Quest Coaching, mengatakan, “Keyakinan yang membatasi inilah yang membuat orang terkucil. Ketika memutuskan untuk menetap, mereka merasa tertekan untuk pergi dan merasa seperti pecundang. Mereka merasakan FOMO. Jawabannya adalah mengubah pola pikir dan merangkul kemungkinan bertemu seseorang kemana pun Anda pergi.”

Memiliki energi yang tepat dapat menarik orang

Kunci untuk bertemu orang adalah memiliki energi terbuka, kata Concepcion. Jika berbicara dengan orang lain, menunjukkan foto anjing Anda serta mengobrol dengan ramah, energi Anda terbuka. Ini mengirimkan pesan ke alam semesta.

“Saya suka mereka. Saya terbuka untuk bertemu orang-orang hebat,” katanya. “Pergi ke mana Anda merasa terpanggil untuk pergi. Hapus semua keterikatan pada hasil bertemu seseorang dan jalani kehidupan yang baik. Maka, Anda akan menjadi magnet untuk bertemu orang-orang.”

Selektif siapa yang mendapat waktu Anda

Jika waktu berharga bagi Anda, perlakukan seperti itu. Stef Safran, mak comblang dan pendiri Stef And The City, mengucapkan, “Terkadang yang terbaik adalah tidak menjadikan kencan sebagai permainan angka. Lakukan penyaringan yang lebih baik dari calon pasangan sebelum berkencan. Tidak ada alasan untuk tidak berbicara di telepon atau memastikan Anda merasa nyaman dengan jenis kencan yang dijalani.”

Jika tidak memiliki banyak waktu luang, ada baiknya merencanakan kencan singkat. Jujur tentang kebutuhan bukan hanya cara untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi tetapi juga dapat membantu mengatasi pasangan dengan lebih baik.

“Mengenali kebutuhan penting agar Anda berada dalam kondisi terbaik saat membuat kesan pertama itu,” sarannya.

Jelaskan jadwal sibuk Anda dalam janji temu

Ketika bertemu seseorang dan kencan berjalan dengan baik, Anda mungkin ingin menjelaskan kepadanya betapa sibuknya hidup Anda. Anda dapat memiliki harapan yang realistis tetapi harus mengatakannya pada kencan pertama.

“Itulah waktu terbaik untuk jujur tentang betapa sibuknya Anda dan lihat apakah itu bisa ia terima. Bersikaplah terbuka tentang seberapa sering Anda dapat bertemu dan lihat apa yang ia katakan. Kencan pertama adalah kesempatan bagus untuk melakukan percakapan jujur tentang apa yang dapat Anda tawarkan,” ucap Gordon.

JESSYCA GAZELLA

Baca juga: Sembuhkan Patah Hati, Cinta Ditolak Tak Perlu Dukun Bertindak