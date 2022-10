Penyebab dan Gejala Heat Stress

TEMPO.CO, Jakarta - Kondisi heat stress tekanan suhu panas yang menyebabkan gangguan di tubuh. Mengutip What is Heat Stress? dalam laman University of Iowa, heat stress terjadi karena tubuh tak bisa membuang panas berlebih. Kondisi itu menyebabkan peningkatan suhu inti tubuh dan detak jantung.

Saat tubuh terus menyimpan suhu panas, seseorang mulai kehilangan konsentrasi dan mengalami kesulitan berfokus. Berbagai faktor yang menyebabkan heat stress termasuk suhu udara yang tinggi, panas radiasi, dan kelembapan tinggi. Aktivitas fisik yang terlalu berat juga mempengaruhi heat stress.

Baca juga: Qatar Buat Aturan Baru untuk Lindungi Pekerja Luar Ruangan dari Stres Panas

Penyebab heat stress

Beberapa kondisi berikut ini menyebabkan seseorang rentan mengalami heat stress. Merujuk Better Health, berikut di antaranya:

1. Dehidrasi

Suhu tubuh harus tetap terjaga tidak melebihi 37 derajat Celsius. Saat berkeringat tubuh mendinginkan secara berkeringat. Jika seseorang mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan, tidak banyak berkeringat dan suhu tubuhnya terus meningkat.

2. Kurangnya aliran udara

Bekerja di area yang panas, berventilasi buruk, atau terbatas.

3. Terpapar sinar matahari

Suhu panas antara pukul 11 pagi dan 3 sore.

4. Kondisi panas dan ramai

Menghadiri acara yang ramai dalam kondisi panas. Kondisi ini bisa menyebabkan tekanan panas yang menyakitkan.

5. Kebakaran hutan

Paparan panas radiasi dari kebakaran hutan dapat menyebabkan dehidrasi dan penyakit yang berhubungan dengan panas. Apalagi kebakaran hutan kerap terjadi di musim panas.

Apa yang perlu dilakukan saat mengalami heat stress?

Merujuk National Health Service UK, antara lain:

Pindah ke tempat yang sejuk

Melepas pakaian yang tidak perlu seperti jaket atau kaus kaki

Konsumsi minuman atau air dingin

Mendinginkan kulit dengan air dingin dan menggunakan kipas

Kompres dingin di bawah ketiak atau di leher

Gejala heat stress

Mengutip Mayo Clinic, gejala heat stress bisa terjadi secara tiba-tiba atau seiring waktu.

1.Kulit lembap

2. Merinding

3. Banyak berkeringat

4. Pingsan

5. Pusing

6. Kelelahan

7. Denyut nadi lemah dan cepat

8. Tekanan darah rendah saat berdiri

9. Kram otot

10. Mual dan sakit kepala

Baca: Jadi Penyebab Cuaca Surabaya Panas Menyengat, Apa Itu Fenomena Ekuinoks?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.