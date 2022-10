5 Cara Menaikkan Tinggi Badan

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap manusia pasti akan mengalami peningkatan tinggi badan seiring usia bertambah dan biasanya akan berhenti tumbuh setelah melewati masa pubertas. Tinggi badan yang ideal adalah impian setiap orang. Namun bagaimana jika setelah masa pubertas tinggi badan tidak lagi meningkat?

Melansir Healthline, faktor yang sangat berkontribusi besar terhadap tinggi badan adalah genetik yang menyumbang sekitar 80 persen dari tinggi badan akhir. Dan sisanya dipengaruhi oleh lingkungan tertentu seperti nutrisi dan olahraga.

Selain itu ada beberapa hormon yang juga mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan, seperti hormon tiroid, hormon HGH, dan hormon seks seperti testoteron dan estrogen.

Meskipun tinggi badan berasal dari genetik, Anda masih bisa mengambil beberapa langkah untuk mengoptimalkan potensi meninggikan badan. Berikut beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan tinggi badan:

1. Makan makanan yang seimbang

Nutrisi juga sangat perperan dalam pertumbuhan manusia. Penuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan tubuh seperti mengonsumsi buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, protein, dan susu. Dan bebarapa asupan yang harus dibatasi seperti gula, lemah jenuh, dan lemak trans.

2. Konsumsi suplemen

Tidak ada salahnya untuk mengonsumsi suplemen yang mengandung HGH sintetis, kalsium, dan vitamin D untuk menambah tinggi dan mengurangi penyusutan tulang. Namun tetap harus waspada dengan suplemen yang memberi janji tentang tinggi badan.

3. Waktu tidur yang tepat

Kurang tidur memang tidak akan mempengaruhi tinggi badan dalam jangka panjang. Namun produksi hormon HGH akan menurun jika waktu tidur Anda tidak cukup. Rekomendasi yang ideal untuk waktu tidur adalah 7-9 jam untuk orang dewasa usia 18-64 tahun.

4. Olahraga

Tentunya dengan olahraga rutin akan memberikan banyak manfaat untuk memperkuat otot dan tulang sehingga bisa mempertahankan berat badan dan meningkatkan produksi HGH. Contoh olahraga yang bisa dilakukan adalah latihan kekuatan seperti pull up, push up dan sit up. Lalu latihan fleksibilitas seperti yoga dan ativitas aerobik seperti lompat tali dan bersepeda.

5. Belatih dengan postur yang baik

Postur tubuh yang buruk bisa membuat tubuh terlihat pendek dari yang sebenarnya sehingga seiring waktu berjalan hal ini bisa mempengaruhi tinggi badan karena tulang akan melengkung. Belatih untuk duduk dan berjalan lebih tegap.

Itulah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan tinggi badan meskipun hal ini tidak ada jaminan. Tapi tidak ada salahnya untuk mencoba agar hidup menjadi lebih sehat.

FANI RAMADHANI

Baca juga: Ingin Tubuh Lebih Tinggi, Coba Rutin Lakukan 8 Latihan Ini