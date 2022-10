Cuma Punya Uang 1 Juta dan Ingin Rintis Usaha? Coba yang Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Punya modal kurang dari Rp 1 juta bisa buat usaha apa saja? Jangan khawatir, pada usia muda pun Anda bisa meraih untung. Kecanggihan teknologi bisa memudahkan menghasilkan uang dengan memulai usaha.

Semakin maju teknologi maka manusia dapat dengan mudah menghasilkan uang dengan menawarkan produk maupun jasa. Berikut delapan ide bisnis dengan modal Rp 1 juta yang bisa dicoba.

Pelatih pribadi

Bila punya kemampuan dan ketertarikan di bidang kebugaran, menjadi pelatih pribadi merupakan pilihan bisnis yang paling menguntungkan. Anda tidak hanya mendapat upah dari membantu klien tapi juga mampu membuat aktif dan bugar kembali. Tak perlu menjadi pelatih yang membutuhkan banyak biaya untuk membeli perlengkapan. Anda dapat menjadi pelatih olahraga atau bela diri dengan perlengkapan disiapkan sendiri oleh klien, seperti berenang, bulutangkis, Muay Thai, dan lain sebagainya.

Bisnis kue dan jajanan ringan

Salah peluang usaha menjanjikan yang dapat dimulai dari modal yang terbilang sedikit adalah menjual kue dan jajanan ringan. Jika memiliki keterampilan dalam memasak, Anda dapat membuatnya secara mandiri. Anda bisa juga membeli di toko atau bekerja sama dengan orang yang dipercaya. Berbagai pilihan kue dan jajanan ringan seperti nastar, kastengel, biji ketapang, makaroni, keripik, dan lainnya dapat dipasarkan secara online dengan sistem pesan dulu.

Pembuatan website

Jika menguasai bahasa pemrograman dan memiliki banyak waktu luang, jasa pembuatan website merupakan pilihan tepat dijadikan usaha. Hanya dengan bermodal keahlian, jaringan internet, dan perangkat komputer atau laptop, Anda sudah dapat menghasilkan uang.

Pembuat konten sosial media

Memiliki ide kreatif merupakan modal utama dalam usaha ini. Anda dapat berbisnis dengan mudah dengan membuat konten untuk media sosial klien.

Guru les musik

Tak perlu khawatir jika tidak menguasai banyak jenis alat musik. Anda cukup perlu menguasai satu jenis alat musik saja. Sebagai permulaan, Anda dapat mulai menawarkan jasa di lingkungan sekitar. Pastikan pula siswa nantinya membawa sendiri alat musik selama les.

Juru rias

Jika tertarik dengan make up, tidak ada salahnya umulai menjalankan jasa merias. Ada beberapa jenis pilihan make up yang dapat dilakukan, seperti untuk wisuda, pernikahan, pertunangan, dan lainnya. Sebagai permulaan, tawarkan jasa ke teman-teman terdekat dan gunakan produk rias yang sederhana. Jika sudah mulai berkembang dan jumlah klien semakin banyak, Anda dapat memvariasikan produk make up ke merek yang lebih berkualitas.

Cuci helm

Banyaknya pengendara motor membuat ide bisnis semakin beragam, salah satunya mencuci helm. Sama seperti mencuci motor, tidak semua orang bisa dan sempat melakukannya sendiri dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan jasa cuci. Oleh karena itu, ide ini menjadi sangat cocok buat yang ingin berbisnis dengan modal yang minim.

Bisnis dropship

Dropshipping adalah bisnis yang menguntungkan untuk dimulai secara online, terutama jika tidak ingin membeli produk terlebih dulu. Dropshipping melibatkan sumber barang yang akan dijual dari pemasok dengan harga grosir kemudian menjualnya ke konsumen tanpa harus menyimpan persediaan. Dropshipping juga merupakan usaha kecil yang berisiko rendah dan menguntungkan karena Atidak perlu mengeluarkan biaya operasional, tidak seperti grosir.

