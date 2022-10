5 Kisah Horor di Spotify untuk Menyambut Halloween

TEMPO.CO, Jakarta - Halloween adalah hari yang paling dinantikan penggemar horor di bulan Oktober. Mulai dari pesta kostum dan dekorasi, hingga makanan dan konten hiburan, perayaan Halloween identik dengan hal-hal yang menyeramkan. Bila kamu tertarik untuk menjadikan Halloween semakin mencekam, kamu dapat menantang diri dengan menghabiskan sepanjang malam mendengarkan podcast-podcast horor yang menegangkan.

Dalam merayakan seramnya Halloween, berikut 5 kisah horor yang bisa kamu nikmati selama Halloweeen.

1. Jagat Arwah

Film horor fantasi lokal yang baru diluncurkan bulan September lalu dan mendapat banyak respon positif dari penggemar horor tanah air ini, sekarang telah tersedia dalam format audio, eksklusif hanya di Spotify. Podcast Jagat Arwah menceritakan kisah latar belakang para tokoh, yang membuat kita dapat memahami karakter yang kita kenal dari film Jagat Arwah secara lebih mendalam. Dalam podcast ini, kita akan mendengar cerita Raga, yang diperankan oleh Ari Irham, mengenai kegelisahannya tentang seorang sosok misterius yang selalu mengikutinya, serta bagaimana Kuntilanak (Sheila Dara), Gendruwo (Dru), dan Noni (Cinta Laura) menceritakan kehidupan normal mereka sebelumnya yang dipenuhi dengan teror hingga akhirnya mereka menjadi makhluk halus.

Beberapa pemeran karakter Jagat Arwah juga berkolaborasi dengan Spotify untuk mengkurasi playlist Spotify khusus yang berisi yang berisi rekomendasi podcast horor dari mereka yang bisa didengarkan oleh para pendengar. Pendengar bisa mendengarkan rekomendasi podcast horor dari Cinta Laura yang memainkan Noni melalui playlist podcast Merinding bareng Noni, rekomendasi podcast horor oleh Ganindra Bimo yang memainkan Dru melalui playlist podcast Merinding bareng Dru, serta rekomendasi oleh Sheila Dara yang memainkan Kunti dalam playlist podcast Merinding bareng Kunti. Dengarkan episodenya dan bersiaplah untuk ‘Merinding di Spotify!’

2. Yang Tak Terlihat

Podcast Spotify Original ini merupakan salah satu podcast horor unggulan dari kreator cerita horor ternama, Mizter Popo. Podcast ‘Yang Tak Terlihat’ ini baru saja meluncurkan season keduanya dan dapat menjadi sajian sempurna untuk memenuhi kebutuhan konten horor kamu di Halloween tahun ini!

Kembali menghadirkan format audio drama untuk cerita yang terinspirasi dari kisah nyata yang dialami para pendengar, setiap episode dari season kedua ini akan membuatmu merinding ketika membayangkan betapa nyatanya cerita-cerita tersebut. Sebelum mulai mendengarkan episode terbaru di season kedua ini, jangan lewatkan episode-episode menyeramkan dari season sebelumnya, seperti Episode 10: Sopir Ambulance. Episode ini menceritakan tentang Rudi dan rutinitasnya sebagai sopir ambulans, yang tetapi kini terasa berbeda ketika ia harus mengangkut jenazah tetangganya sendiri. Ia mengenal sosok wanita muda tersebut, tetapi tidak mengetahui latar belakang kematiannya maupun hal-hal mengerikan yang akan dihadapinya. Podcast ini menantang pendengarnya untuk mengetahui sejauh mana batas ketakutan mereka. Seram, gelap, mencekam, layaknya sudut gelap yang merenggut rasa kalut.

3. Podcast Playlist “Merinding” yang Diperbarui

Spotify menghadirkan Merinding, sebuah playlist podcast horor yang diperbarui setiap minggu. Playlist ini berisi episode-episode podcast spesial dari podcaster ternama, seperti Deddy Corbuzier, Awkarin, dan masih banyak lagi. Salah satu dari banyak episode menarik untuk didengarkan adalah episode ‘digangguin pas mandi di pulau?’ dari Aman Aja podcast. Dalam episode ini, Karin Novilda mengenang beberapa pengalaman horor yang ia alami saat mengunjungi berbagai tempat di Indonesia. Selain cerita Karin, ada banyak cerita lainnya dari podcaster ternama lain yang bisa kamu nikmati dalam playlist ini!

4. Podcast Playlist Horor “Merinding bareng Mike Ethan”

Indonesian beloved actor and host, Mike Ethan, collaborated with Spotify to curate episodes of horror podcasts on Spotify that can make horror fans shudder in fear. There are eight recommended horror stories available in this podcast playlist, starting with one of Do You See What I See episodes: Kejadian Horor di Tempat Karaoke, which is based on a true story. Pull up your blanket, turn off the lights, and don't scream!

Aktor dan pembawa acara favorit Indonesia, Mike Ethan, berkolaborasi dengan Spotify untuk menghadirkan kurasi episode dari podcast-podcast horor di Spotify yang dapat membuat penggemar horor bergidik ketakutan. Ada delapan rekomendasi cerita horor dari Mike Ethan yang tersedia di playlist podcast ini, dimulai dengan salah satu episode Do You See What I See: Kejadian Horor di Tempat Karaoke, yang diangkat dari kisah nyata. Tarik selimutmu, matikan lampu, dan semoga berhasil untuk tidak berteriak ketakutan!

5. Koleksi lengkap Podcast Horor Eksklusif di Spotify: Dari Do You See What I See hingga Podcast Malam Kliwon

Spotify memiliki koleksi lengkap podcast horor eksklusif di platformnya, seperti Do You See What I See, Podcastery Jurnalrisa, Podcast Bagi Horror, dan Podcast Malam Kliwon. Bagi kamu yang ingin binge-listening, cobalah mulai dengan Podcast Malam Kliwon. Podcast horor menyenangkan yang dipandu oleh Bimoky dan Dhanu ini akan membawa pengalaman ‘theater of mind’ yang unik. Melalui koleksi kisah-kisah paling menakutkan yang dikirimkan oleh pendengar dan dipadukan dengan pembawaan Bimo dan Danu yang lucu, podcast ini membawa pengalaman baru dalam mendengarkan cerita horor. Saat mendengarkannya, kamu akan serasa seperti diajak kumpul bersama kedua host ini untuk berbincang soal pengalaman horor.

Salah satu dari banyak episode menyeramkan untuk didengarkan adalah Episode 190: Warung si Mbok yang bercerita tentang sebuah warung di Wonogiri, Pacitan. Dahulu kala, ada seorang pengendara motor dari Jakarta yang kembali pulang ke Pacitan dan beristirahat sejenak di warung tersebut. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi saat ia tiba di rumah. Rupanya, ia tidak pulang selama sebulan setelah meninggalkan warung tersebut, bahkan keluarganya sampai mengira ia sudah meninggal. Penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya?

Selamat menikmati podcast horor di Halloween.

Baca: 10 Serial dan Film Horor untuk Menyambut Halloween