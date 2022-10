6 Drama Korea Komedi Romantis untuk Isi Akhir Pekan

Drakor komedi romantis selanjutnya yaitu ada drama dengan judul Crash Landing On You. Cuplikan drama ini banyak viral di media sosial beberapa tahun lalu. Crash Landing On You ini mendapatkan rating 98 persen dari penonton.

Rekomendasi drakor komedi romantis rating tertinggi lainnya yaitu ada drama dengan judul Once Upon A Small Town yang tayang pada 2022. Drama ini mendapatkan rating sempurna dari penontonnya. Komedi drakor ini menceritakan tentang kisah seorang dokter hewan yang berasal dari Seoul dan terjebak di desa terpencil tempat kakeknya tinggal. Kemudian yang bersangkutan tersebut bertemu dengan seorang polisi yang ternyata merupakan teman masa kecilnya. Tetapi pria tersebut tidak langsung mengenalinya. Ada banyak cerita komedi romantis yang ada di drama tersebut. Tidak ada konflik berat di dalam drama ini, sehingga sangat cocok untuk ditonton bagi yang tidak menyukai drama dengan banyak konflik.

Drama Korea romantis komedi selanjutnya yaitu drama Korea Twenty Five Twenty One. Drakor romantis terbaru ini memiliki rating tertinggi dengan perolehan skor mencapai 95 persen. Drama ini bercerita tentang dua karakter yang bertemu saat usia belia lalu mereka bertemu kembali di usia 20-an dengan berbagai mimpi dan cita-cita yang ada.

Salah satu netizen mengungkapkan bahwa keberadaan Yoo Ah In dan IU di jalanan Paris itu seolah-olah bertemu tanpa sengaja.

IU dan Yoo Ah In Kepergok Berkencan di Paris, Netizen Kaitkan Ketertarikan Masa Lalu Keduanya

Drama Korea May I Help You, Kisah 2 Orang Hadapi Situasi Hidup dan Mati

Dibintangi Lee Hye Ri dan Lee Jun Young, May I Help You mulai tayang hari ini dengan mengikuti kisah penyedia jasa yang bertolak belakang.

