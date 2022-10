Keinginan Miliki Kulit Wajah Sehat Tanpa Make Up Semakin Diminati

TEMPO.CO, Jakarta - CEO Beyond Aesthetic Alice Callista mengatakan keinginan para wanita untuk memiliki kulit wajah yang sehat saat tanpa make up terus meningkat. Hal itu membuat semakin banyak wanita fokus melakukan perawatan kulit wajah. "Tren punya wajah naturaly glowing semakin diminati masyarakat," katanya dalam pembukaan Beyond Aesthetic pada 20 Oktober 2022.

Alice mengatakan masyarakat pun semakin suka mengikuti berbagai jenis tren kecantikan, bisa tren kecantikan dari Korea, atau dari negara Barat.

Hal itu membuat para wanita semakin sering untuk datang ke klinik kecantikan. Salah satu contoh pasti wanita Indonesia semakin fokus pada kesehatan kulit wajah, terlihat dari perbedaan kebiasaan ini. Menurut Alice, dulu orang ke klinik kecantikan hanya saat hendak menikah atau menjelang menghadiri acara spesial. " Tapi sekarang perempuan datang ke klinik kecantikan sudah menjadi gaya hidup," katanya.

Selain perawatan mencerahkan wajah saat tanpa make up, konsumen Indonesia pun suka ke klinik kecantikan demi mendapatkan kulit yang terlihat sehat. Lalu banyak pula keinginan konsumen untuk mendapatkan layanan anti aging. "Lalu (layanan yang juga favorit adalah) membersihkan flek serta countering wajah. Wanita Indonesia ingin wajahnya kencang tanpa shading," kata Alice yang banyak berkomunikasi dengan para influencer serta dokter kecantikan ini.

Melihat semakin tingginya minat perempuan Indonesia di dunia estetika, Alice dan tim mencoba menangkap peluang itu melalui Beyond Aesthetic. Perusahaan penyedia fasilitas kebutuhan industri estetika medis di Indonesia, secara online via digital media, maupun offline ini mencoba menawarkan 3 layanan.

Pertama adalah website yang menjadi wadah Business to Business (B2B) untuk berpromosi melalui iklan, artikel, liputan, & dokumentasi acara. Ada pula layanan platform Instagram yang mengakomodir Business to Consumer (B2C) untuk mempromosikan bisnis melalui postingan instagram yang berupa iklan, pilihan produk atau jasa dari editor Beyond Aethestic. Ketiga ada Beauty & Aesthetic Medic Exhibition & Event Organizer, di mana Beyond Aesthetic menjadi penyelenggara pameran dan seminar yang berkonsep ‘One Stop Solution’ di industri kecantikan dan estetika medis. "Sampai saat ini kami sudah bekerja sama dengan sekitar 400 klinik kecantikan di seluruh Indonesia," katanya.

Menurut Aesthetic Society, organisasi pakar bedah estetika di Amerika Serikat, skala pasar industri klinik estetika global pada tahun 2021 mencetak angka senilai AS 99,1 miliar dollar. Ceruk pasar yang besar ini tentu sangat prospektif bila ditangkap oleh industri klinik estetika di tanah air.

Beyond Aesthetic mengusung tagline tagline "Pride of Indonesia". Alice mengingatkan bahwa Indonesia memiki sekita 1.300 suku bangsa yang memiliki makna kecantikan dan keunikan masing-masing. "Harapannya terwujud Indonesia menjadi pusat estetika kecantikan medis yang unggul, aman, dan memadai,” kata Alice.

COO Yuli Octavia berharap agar Beyond Aesthetic bisa menjadi wadah berkumpulnya para klinik dan usaha serta para dokter yang fokus di bidang kecantikan. "Kami akan rangkul para dokter untuk bisa berjalan bersama agar para konsumen estetika lebih memiliki layanan dan perawatan di dalam negeri," katanya.

