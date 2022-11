6 Makanan yang Dapat Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

TEMPO.CO, Jakarta - Untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, perlu mengonsumsi makanan tertentu yang dapat memperkuat respons kekebalan seseorang. Dilansir dari Healthline, berikut beberapa makanan yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh:

1. Buah jeruk

Kebanyakan orang langsung beralih ke vitamin C setelah mereka masuk angin karena membantu membangun sistem kekebalan tubuh. Vitamin C diperkirakan dapat meningkatkan produksi sel darah putih, yang merupakan kunci untuk melawan infeksi. Hampir semua buah jeruk mengandung vitamin C yang tinggi. Dengan berbagai pilihan, mudah untuk menambahkan perasan vitamin ini ke makanan apa pun.

2. Paprika merah

Paprika merah mengandung hampir tiga kali lebih banyak vitamin C (127 miligram). Mereka juga merupakan sumber yang kaya beta karoten. Selain meningkatkan sistem kekebalan tubuh, vitamin C dapat membantu menjaga kesehatan kulit. Beta karoten, yang diubah tubuh menjadi vitamin A , membantu menjaga kesehatan mata dan kulit.

3. Brokoli

Brokoli kaya akan vitamin dan mineral. Mengandung vitamin A, C, dan E, serta serat dan banyak antioksidan lainnya, brokoli adalah salah satu sayuran paling sehat.

4. Jahe

Jahe dapat mengurangi peradangan dan membantu mengatasi mual. Meskipun digunakan dalam banyak makanan penutup yang manis, jahe menghasilkan panas dalam bentuk gingerol, kerabat capsaicin.

5. Bayam

Bayam bukan hanya kaya akan vitamin C, tetapi juga kaya antioksidan dan beta karoten, yang keduanya dapat meningkatkan kemampuan melawan infeksi dari sistem kekebalan tubuh. Mirip dengan brokoli, bayam paling sehat jika dimasak sesedikit mungkin agar nutrisinya tetap terjaga. Namun, memasak ringan membuatnya lebih mudah menyerap vitamin A dan memungkinkan nutrisi lain dilepaskan dari asam oksalat, antinutrisi.

6. Yoghurt

Yoghurt dapat merangsang sistem kekebalan tubuh untuk membantu melawan penyakit. Yoghurt juga bisa menjadi sumber vitamin D yang bagus. Jadi cobalah untuk memilih merek yang diperkaya dengan vitamin ini. Vitamin D membantu mengatur sistem kekebalan tubuh dan dianggap meningkatkan pertahanan alami tubuh kita terhadap penyakit.

