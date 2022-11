6 Makanan yang Dapat Menekan Nafsu Makan Tinggi

TEMPO.CO, Jakarta - Anda mungkin pernah mengalami kondisi nafsu makan yang tinggi saat mencoba untuk menurunkan berat badan. Tetapi, jika Anda mendapatkan cukup serat dalam makanan Anda, rasa lapar itu mungkin bisa lebih terkontrol.

Seperti diketahui, makanan alami dari sayuran, buah-buahan dan biji-bijian merupakan sumber serat yang baik. Meskipun beberapa makanan berserat tinggi itu juga kadang tinggi lemak dan kalorinya.

Jika Anda ingin menekan rasa lapar yang tinggi dan menurunkan berat badan, berikut ini beberapa makanan alami yang dapat dikonsumsi untuk menekan nafsu makan Anda yang tinggi:

1. Lobak

Mengutip Verywell Fit, lobak rendah akan kalori. Sayuran bebas lemak ini juga mudah disimpan di lemari es, atau mudah dikemas saat Anda membutuhkan camilan saat bepergian. Lobak bukan sayuran berserat tertinggi, tapi Anda mendapatkan 2-3 gram serat untuk setiap 20 kalori (sekitar 9 lobak) yang Anda konsumsi.

Jika Anda tidak suka makan lobak, ini bisa ditambahkan ke salad untuk memberikan rasa pedas. Anda bahkan bisa memasak lobak dan memakannya sebagai lauk sehat.

2. Buncis

Buncis atau biasa disebut kacang garbanzo adalah salah satu makanan berserat tinggi yang paling serbaguna. Setengah cangkir kacang hangat menyediakan sekitar 140 kalori dan hampir 6 gram serat. Menurut ulasan pada 2017, buncis termasuk kacang-kacangan yang dapat secara langsung meningkatkan perasaan kenyang dan juga dapat mengurangi asupan makanan di kemudian hari.

Jika Anda menyukai rasa kacang buncis, Anda bisa memakannya dengan dipanggang atau sebagai lauk. Bisa juga dibuat hummus rendah kalori atau menambahkan kacang garbanzo kalengan utuh ke dalam sup dan salad.

3. Jambu biji

Jambu biji merupakan buah tropis lezat yang menyediakan 45 kalori dan 5 gram serat per buah berukuran sedang. Jambu biji bisa dimakan mentah atau ditambahkan ke smoothie yang sehat.

Untuk membuat smoothie dengan jambu biji, gabungkan setiap bagian buah dengan beri atau buah jeruk. Stroberi dan nanas cocok dipadukan dengan jambu biji. Tambahkan produk susu seperti susu skim atau yoghurt jika Anda mau. Anda bahkan dapat menambahkan bayam untuk mendapatkan dosis protein yang sehat hingga lebih banyak serat.

4. Seledri

Seledri memiliki reputasi yang telah usang sebagai makanan pokok. Ini efisien, serbaguna, dan sangat rendah kalori. Seledri juga sumber serat makanan yang baik. Batang seledri berukuran sedang hanya memiliki 6 kalori dan satu gram serat.

Potong seledri dan gunakan dalam telur dadar sayuran di pagi hari untuk sarapan, atau tambahkan ke jus hijau. Kemas dua atau tiga batang untuk dikunyah saat makan siang atau ditambahkan ke salad. Anda bahkan bisa membuat sup krim seledri untuk makan malam. Gunakan kacang putih daripada krim kental untuk mengurangi kalori dan menjaga sup tetap halus.

5. Kacang putih

Hampir semua kacang sumber serat yang sehat, tapi kacang putih sangat serbaguna. Satu porsi setengah cangkir kacang putih menyediakan 150 kalori dan 6 gram serat. Ada juga kandungan hingga 10 gram protein dalam porsi kacang itu.

Anda dapat memasukkan kacang putih utuh ke dalam sup dan salad, atau Anda juga bisa menghaluskan kacang putih dan menambahkannya ke resep sup Anda. Melansir WebMD, bila Anda mengonsumsi semangkuk sup yang terbuat dari sayuran-kacang akan membuat Anda memiliki asupan lebih sedikit kalori total saat makan.

6. Kerupuk rye dengan sayuran

Banyak orang memilih roti gandum untuk meningkatkan asupan seratnya. Tapi tahukah Anda bahwa Anda bisa mendapatkan lebih banyak serat dan lebih sedikit kalori dengan biskuit. Itu memang benar, jika Anda mengonsumsi kerupuk yang tepat.

Sepotong roti gandum buatan sendiri menyediakan sekitar 130 hingga 150 kalori, 2 gram lemak, dan 3 gram serat. Namun satu porsi Light Rye Crackers dari Ry Krisp hanya menyediakan 46 kalori, 2 gram serat dan nol lemak.

Untuk makan siang yang kaya serat, ambil 4 kerupuk ( sekitar 2 porsi) untuk mendapatkan 4 gram serat. Kemudian lapisi irisan paprika merah, hummus rendah kalori, dan rempah-rempah untuk makanan kaya serat.

Selain makanan di atas, ada juga makanan lainnya yang dapat menekan nafsu makan. Makanan itu termasuk madu, daging tanpa lemak, keju, cabe, dan telur. Mengutip Medical News Today, telur tinggi protein dan lemak, ini dapat meningkatkan perasaan kenyang dan mengurangi rasa lapar sepanjang hari.

