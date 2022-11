Rayakan Ulang Tahun ke-50 Tahun, Ini Tantangan Indomie

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Axton Salim, mengatakan bangga brand Indomie sudah mencapai usia 50 tahun. Walau begitu, selama 5 dekade ini, ada tantangan yang selalu membuat dia dan tim mau terus berusaha. "Tantangannya itu how to relate to younger audience (Bagaimana menghubungkan Indonesia dengan generasi yang lebih muda," katanya pada konferensi pers bertajuk 'Meriahkan Ulang Tahun ke-50 Indomie Lewat Ragam Kolaborasi, Pameran, Pertunjukkan' pada 4 November 2022 di Jakarta.

Axton Salim mengatakan salah satu hal utama yang dilakukannya adalah dengan mempelajari keinginan para generasi. "Mulai dari generasi milenial, generasi X dan generasi Z itu kenginannya berbeda-beda. Bagaimana kita bisa bisa relevan bagi mereka. Yang paling susah untuk brand ya itu," katanya.

Menurut Axton, semua generasi memang menyukai Indomie, namun tentu berbagai inovasi perlu dilakukan.

General Manager Marketing Divisi Mi Instan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Julia Atman menyampaikan salah satu yang mereka lakukan adalah dengan mendekati para komunitas, misalnya dengan komunitas sepeda. "Ketika mendekati para komunitas itu yang juga Indomie lover, kita harus open minded," kata Julia.

Memperingati 50 tahun kehadirannya, Indomie menyelenggarakan serangkaian acara sejak awal tahun ini dalam naungan tema “50 Tahun Indomie Hidupkan Inspirasi”. Tema ini merangkum perjalanan Indomie yang terinspirasi dari ragam masakan Indonesia ke dalam aneka rasa Indomie yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi hingga terus berupaya menghidupkan inspirasi melalui beragam kolaborasi dengan masyarakat dalam ragam kreasi dan karya.

Bermula dari mi kuah rasa kaldu ayam yang diluncurkan tahun 1972, Indomie terus berinovasi dengan mengenalkan mi goreng pertama di Indonesia yang inspirasinya diambil dari masakan tradisional Indonesia yang disukai masyarakat. Seiring berjalannya waktu, Indomie terus mengembangkan berbagai macam inovasi rasa dan varian yang terinspirasi dari ragam lokal maupun internasional memenuhi selera penggemarnya baik di Indonesia maupun dunia.

Axton mengatakan pada awal kemunculannya, Indomie mungkin terkesan sederhana. Namun sekarang aneka cita rasa Indomie dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dari berbagai usia, baik di Indonesia maupun mancanegara. "Indomie akan terus menciptakan inovasi bagi negeri dan mengajak generasi muda untuk terus berkarya, karena dari sepiring Indomie bisa menjadi sesuatu yang inspiratif. Bahkan tidak hanya sebatas makanan, tetapi juga kreasi dan inovasi lain yang penuh arti dari sebungkus inspirasi ini. Oleh karenanya pada acara puncak 50 tahun Indomie ini, kami hadir dengan tema 50 Tahun Indomie Hidupkan Inspirasi,” lanjutnya.

Di Indonesia, Indomie telah menjadi pilihan makanan yang sangat dekat dengan seluruh lapisan masyarakat dan juga menjadi bagian kehidupan yang memberi inspirasi banyak para pelaku usaha kuliner. Beragam topping menarik hingga kreasi unik dan berbeda dalam penyajian Indomie menginspirasi maraknya pertumbuhan gerai Warmindo maupun usaha kuliner kreatif di berbagai pelosok Indonesia dan juga di mancanegara. Indomie kerap dihadirkan dengan ragam rupa kreasi makanan mulai dari masakan khas daerah berbasis mi, menu kekinian yang modern seperti burger, donat, pizza dengan topping Indomie, hingga inovasi tampilan dan layanan dari Warmindo itu sendiri kepada para pelanggannya.

Pertumbuhan Indomie bersama masyarakat Indonesia juga telah mendorong perkembangan ekonomi kreatif yang terinspirasi oleh Indomie. Mulai dari konsep Warmindo yang lebih modern seperti Warunk Upnormal hingga kini hotel-hotel pun terinspirasi untuk menghadirkan Indomie sebagai salah satu menu khas Indonesia. Indomie telah menjadi salah ide yang membantu masyarakat Indonesia untuk memulai usahanya dengan lebih mudah dan terjangkau. Terinspirasi dari kreativitas para pelaku usaha dan masyarakat Indonesia dalam menikmati Indomie dan rasa kebersamaannya, Indomie juga menginspirasi banyak pekerja kreatif dalam menciptakan aneka kreasi produk fashion dan gaya hidup yang unik.

Julia Atman, menambahkan bertumbuhnya karya-karya kreatif dan unik yang terinspirasi dari Indomie menjadi motivasi bagi kami untuk tidak berhenti berinovasi, menghasilkan produk yang senantiasa dekat dan disukai para penggemarnya bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. "Dengan tema 50 Tahun Indomie Hidupkan Inspirasi ini, Indomie berharap dapat terus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, terus menjadi inspirasi untuk masa kini dan yang akan datang.”

Vemri Veradi Junaidi, Marketing Manager Indomie PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menjelaskan dalam rangkaian persembahan 50 Tahun Indomie Hidupkan Inspirasi, Indomie menghadirkan beragam program acara yang seru sejak awal tahun. Termasuk diantaranya peluncuran TVC 50 tahun Indomie yang menceritakan perjalanan saling menghidupkan inspirasi dan perayaan hari musik nasional di awal tahun bersama Vidi Aldiano. "Ada pula ragam kolaborasi unik di Kolaboramie dengan berbagai mitra kreatif, acara Gocapan seru dengan komunitas sepeda, serta pertunjukkan Indomieusic Fest yang hadir dengan konsep XR (Extended Reality). Tidak hanya itu, Indomie juga mempersembahkan Indomie Nation dimana masyarakat dapat melihat dan merasakan perjalanan Indomie dan hasil karya inspirasi Indomie bersama mitra kreatifnya.”

Acara 50 Tahun Indomie Hidupkan Inspirasi - Indomie Nation menjadi perwujudan perjalanan Indomie yang terinspirasi dari ragam kreasi dan kekayaan Indonesia serta keinginan Indomie untuk dapat menularkan inspirasi bagi masyarakat Indonesia agar terus berinovasi. Di acara ini, Indomie akan menampilkan seluruh hasil karya kolaborasi Indomie dengan beragam pekerja seni kreatif mulai dari musik, fashion dan gaya hidup serta karya seni kreatif lainnya. Indomie meramu seluruh cerita perjalanannya bersama masyarakat Indonesia untuk masa kini dan yang akan datang dalam sebuah instalasi kreatif di acara 50 Tahun Indomie Hidupkan Inspirasi - Indomie Nation di Kota Kasablanka yang diselenggarakan pada 4 - 6 November 2022.

Baca: Laba Produsen Indomie Turun Akibat Kenaikan Harga Bahan Baku