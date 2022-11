Merawat Kesehatan Mata tak hanya Asupan Nutrisi

TEMPO.CO, Jakarta - Mata salah satu panca indera yang penting untuk beraktivitas sehari-hari. American Academy of Ophthalmology menyarankan setiap orang untuk rutin melakukan pemeriksaan mata. Hal itu, supaya gangguan mata dan penyakit yang menyebabkan masalah penglihatan bisa ditangani segera. Menurut Centers for Disease Control and Prevention, sekitar 12 juta orang Amerika berusia 40 tahun ke atas mengalami gangguan mata.

Kiat menjaga mata selain asupan nutrisi

1. Pemeriksaan menyeluruh

Pemeriksaan menyeluruh tahunan dengan ahli perawatan kesehatan mata dibutuhkan untuk mencegah komplikasi jika ada gangguan. Pemeriksaan mata juga untuk mendeteksi kemungkinan rabun jauh atau miopia, terutama anak-anak.

2. Memakai kacamata hitam

Menurut American Academy of Ophthalmology, kacamata hitam membantu melindungi mata dari sinar ultraviolet (UV) matahari. Sebab, paparan sinar UV berlelbihan meningkatkan risiko katarak dan degenerasi makula. Sebaiknya pilih kacamata yang 99 sampai 100 persen mampu menghalangi paparan sinar UVA dan UVB.

3. Mencegah terlalu lama di depan layar digital

Mata membutuhkan istirahat dari paparan layar digital. Hal itu mencegah mata kering kelelahan, nyeri leher, bahu, dan sakit kepala. Jika mengalami ketegangan mata, sebaiknya menerapkan teknik 20-20-20 atau istirahat dari layar setiap 20 menit, sambil melihat berjarak 20 kaki atau sekitar enam meter ke kejauhan selama 20 detik.

4. Mengecek riwayat kesehatan mata keluarga

Merujuk National Eye Institute, beberapa penyakit mata, seperti glaukoma dan degenerasi makula terkait usia bisa dipengaruhi faktor keturunan. Sebab itu, penting untuk memberi tahu dokter jika ada anggota keluarga yang memiliki masalah penglihatan.

5. Tidak merokok

Merokok tidak hanya berisiko terhadap paru-paru, tapi juga mata. Menurut National Eye Institute, merokok meningkatkan risiko penyakit mata seperti katarak dan degenerasi makula. Merokok atau menjadi perokok pasif diduga rentan berakibat katarak fase awal dan dan cepat meningkatkan risikonya.

