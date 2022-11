Jadi Sherlock di Enola Holmes 2, Ini Pelajaran Penting yang Didapat Henry Cavill

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Henry Cavill kembali menjadi Sherlock Holmes di film Enola Holmes 2. Sherlock Holmes adalah kakak dari Enola Holmes. Henry Cavill mengatakan ia mengaku sangat senang bisa memainkan kembali karakter ini. "Selalu menyenangkan ketika bermain lagi dalam suatu karakter. Apalagi ketika kita bekerja dengan kelompok orang yang menyenangkan. Saya sangat menikmatinya," kata Henry Cavill dalam wawancara daring pada akhir Oktober 2022.

Ada satu pelajaran penting bagi Henry Cavill yang bisa ditariknya dari karakter Sherlock Holmes. Pelajaran itu adalah bagaimana bekerja sama dengan orang-orang sekitar. "Aku pikir apa yang bisa dipelajari dari karakter Sherlock Holmes adalah soal tidak semua tanggung jawab harus kita panggul sendiri. Pasti ada banyak manfaat ketika kamu membagi tanggung jawab di bahumu itu dengan orang lain," katanya.

Enola Holmes 2/Netflix

Dalam film Enola Holmes 2, diceritakan bahwa Enola Holmes akhirnya memiliki agen detektif sendiri. Ia mengikuti sang kakak, Sherlock Holmes yang juga berprofesi sama dan sudah sangat terkenal. Hubungan kakak adik ini cukup rumit. Seperti kebanyakan hubungan kakak beradik, terkadang mereka saling bermusuhan, lain waktu mereka saling mendukung. Dalam film kedua ini, Sherlock Holmes yang tadinya selalu bekerja dalam kesendirian akhirnya membuka ruang kerja sama dengan Enola Holmes yang tak kalah ahli dalam memecah misteri.

Baca: Film Enola Holmes 2 Tayang 4 November 2022 di Netflix

Bicara soal sosok Sherlock Holmes, Henry Cavill bercerita bahwa ia sangat menyukai tokoh Sherlock Holmes. Ia ingat ketika ia masih kecil, ia kerap mendengarkan audio book dari novel Sherlock Holmes. "Saat saya masih kecil, saya ingat mendengarkan audio book Sherlock Holmes berjudul The Hound of the Baskervilles. Saya sangat senang mendengarkan dan menikmati kisahnya," kata Henry Cavill.

Novelis Inggris, Sir Arthur Conan Doyle menciptakan sosok Sherlock Holmes. Sir Arthur Conan Doyle secara keseluruhan telah menuliskan empat novel dan lima puluh enam cerita pendek yang terbagi dalam lima seri. “The Hound of the Baskervilles” merupakan novel ketiganya dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1901. Novel ini berkisah tentang penyelidikan Sherlock Holmes yang dianggap paling misterius sekaligus berbau supranatural. Sherlock Holmes ditantang untuk tetap mengedepankan logika meskipun semua fakta yang muncul seolah tidak bisa dicerna oleh akal sehat.

Kisah misteri tak kalah seru hadir di Film Enola Holmes 2. Film yang juga diperankan oleh Milly Bobby Brown ini sudah bisa dinikmati di Netflix sejak 4 November 2022. Apakah kamu suka karakter Sherlock Holmes seperti yang diperankan Henry Cavill di Enola Holmes 2?

Baca: Trailer Baru Enola Holmes 2, Masih Berkaitan dengan Kasus yang Dihadapi Sherlock