4 Kiat Mencegah Kebiasaan Mengonsumsi Makanan Tidak Sehat

TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai makanan tidak sehat, namun enak membuat orang ingin terus menyantapnya. Misalnya gorengan, rasanya yang gurih, renyah, apalagi dicolek ke sambal pedas menggugah selera. Padahal minyak tinggi gorengan mengandung lemak jenuh dan trans yang tidak sehat bagi tubuh.

Publikasi berjudul Hyper-Palatable Foods: Development of a Quantitative Definition and Application to the US Food System Database dalam Wiley Online Library mengungkap, makanan yang sangat enak cenderung memiliki sedikit nutrisi dan kalori tinggi. Memang mudah untuk mengonsumsinya secara berlebihan karena cepat dimakan dan memberi kepuasan instan. Biasanya makanan tidak sehat harganya murah.

Kiat mengurangi makanan tidak sehat

Mengutip Verywell Mind, berikut beberapa kiat untuk mengurangi dorongan mengonsumsi makanan tidak sehat

1. Mengingat keinginan

Ingat lagi seberapa cepat dan mudahnya untuk menghabiskan satu bungkus junk food. Salah satu cara untuk membantu mengendalikan hasrat tersebut dengan menjauhkan diri dari makanan itu sejak awal.

2. Menyediakan makanan bergizi

Berfokus perbaikan kebiasaan makan strategi yang lebih positif dan efektif. Itu daripada mencoba sekejap berhenti total mengonsumsi makanan tidak sehat. Caranya, memastikan selalu tersedia makanan bergizi di rumah dibandingkan produk instan yang tak sehat.

3. Asupan protein

Konsumsi protein yang cukup membantu merasa lebih kenyang, mencegah makan berlebihan, dan menekan keinginan untuk konsumsi pangan instan yang tidak sehat. Ketika nafsu makan terpuaskan untuk waktu yang lebih lama, hal itu akan mengalihkan keinginan konsumsi makanan yang tidak sehat seiring waktu.

4. Olahraga

Sebagian orang memuaskan keinginan konsumsi makanan tidak sehat bagian dari rutinitas. Namun, rutinitas itu bisa diminimalkan mengganti keinginan makan dengan aktivitas olahraga yang sehat. Misalnya, melakukan jalan cepat selama 15 menit mengurangi keinginan mengonsumsi camilan manis.

