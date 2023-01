Deretan Kandungan Nutrisi Ikan Bandeng, Kuliner Khas Perayaan Imlek

TEMPO.CO, Jakarta - Ikan bandeng salah satu bahan kuliner dalam perayaan Imlek. Bandeng jenis ikan yang banyak mengandung nutrisi yang baik untuk tubuh. Mengutip pubikasi Analisis Kesukaan Makan Ikan Bandeng (Chanos Chanos) Di Tambak Tradisional Desa Kedung Peluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, jenis ikan ini secara umum bersifat pemakan plankton.

Jenis ikan air payau berbentuk ramping mempunyai moncong agak runcing, ekor bercabang dan sisik yang halus. Ikan bandeng berwarna putih agak perak di tubuh bagian bawah dan gelap di punggung. Seluruh permukaan tubuh ikan bandeng tertutup oleh sisik yang berbentuk lingkaran Di bagian tengah terdapat garis memanjang dari bagian penutup insang sampai ke ekor. Sirip dada dan perut ikan ini dilengkapi dengan sisik tambahan yang besar.

Baca: Resep Buat Ikan Bandeng Presto, Kuliner Khas Pati dan Juwana Jawa Tengah

Nutrisi ikan bandeng

Ikan bandeng mengandung beragam nutrisi yang baik untuk tubuh. Mengutip Livestrong, ikan bandeng merupakan sumber protein hewani, vitamin B kompleks dan selenium. Tapi juga sumber lemak, kolesterol, dan kalori.

Nutrisi yang terkandung dalam ikan bandeng, yaitu:

1. Makronutrien

Sajian ikan bandeng yang dimasak dengan panas kering mengandung 162 kalori, 22,4 gram protein, 7,3 gram lemak, 2,9 gram lemak jenuh, 78 miligram natrium, dan 57 miligram kolesterol.

2. Vitamin

Ikan bandeng mengandung 116 persen vitamin B12, 44 persen niasin, 24 persen vitamin B6, dan 15 persen asam pantotenat yang disarankan Food and Nutrition Board of the Institute of Medicine. Sumber vitamin B-kompleks yang larut dalam air. Vitamin ini bermanfaat dalam metabolisme seperti fungsi sistem saraf pusat, kesehatan kulit, DNA, hormon dan pembentukan sel darah merah.

Ikan bandeng juga mengandung sejumlah kecil riboflavin, folat, dan vitamin A. Namun tidak mengandung banyak vitamin C, D, E, K.

3. Mineral

Ikan bandeng menawarkan 25 persen fosfor dan selenium yang dibutuhkan orang dewasa setiap hari. Fosfor bagian tak terpisahkan dari kebutuhan sel darah merah, dan selenium sangat penting untuk fungsi tiroid dan kekebalan tubuh. Ikan bandeng juga mengandung sejumlah kecil kalsium, zat besi, kalium dan zinc (seng).

4. Lemak tak jenuh

Ikan bandeng mengandung 60 persen lemak tak jenuh tunggal yang menyehatkan jantung, termasuk asam lemak omega-3. Kandungan itu berhubungan dengan penurunan kadar trigliserida, tekanan darah, peningkatan fungsi kekebalan tubuh.

Baca: 25 Link Twibbon Tahun Baru Imlek 2023, dan Cara Menggunakannya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.