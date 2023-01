Alasan Utama Kenapa Kuku Cenderung Lambat Tumbuh Saat Cuaca Dingin

TEMPO.CO, Jakarta -Bagi siapa pun yang selalu menjaga estetika tubuh, laju pertumbuhan kuku tidak luput dari perhatian. Tampaknya, ada fakta aneh tentang pertumbuhan kuku yaitu umumnya lebih lambat tumbuh pada saat cuaca dingin. Secara ilmiah, para peneliti telah membuktikan alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi.

Baca :

Yaemsiri dalam penelitiannya tahun 2009 di University of North Carolina menunjukkan, kuku rata-rata tumbuh 3,47 milimeter per bulan. Sebaliknya, jari kaki hanya tumbuh 1,62 milimeter per bulan. Di sisi lain, ada tiga alasan utama mengapa kuku, baik jari maupun kaki lebih lambat tumbuh pada cuaca dingin, seperti dilansir dari The Podiatry Centre berikut.

Lebih Sedikit Terkena Paparan Sinar Matahari

Sinar matahari sangat penting bagi tubuh manusia karena mampu memproduksi vitamin D. Faktanya, vitamin D adalah bahan utama untuk pertumbuhan dan kekuatan kuku. Selama bulan-bulan musim dingin yang lebih dingin, ada lebih sedikit jam sinar matahari di siang hari yang akan mengurangi jumlah vitamin D yang dapat diproduksi tubuh. Dengannya berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan kuku yang semakin melambat seiring produksi vitamin D yang menurun.

Kekurangan Vitamin

Selama musim dingin, sebagian besar orang cenderung untuk makan lebih hangat dengan fokus karbohidrat yang lebih besar. Hal ini menyebabkan penurunan kadar vitamin yang penting untuk pertumbuhan kuku. Vitamin seperti A, C, D, B12 dan Kalsium, yang sangat penting untuk pertumbuhan ini, dapat berfluktuasi selama bulan-bulan yang lebih dingin dan dengan demikian melanggengkan pertumbuhan kuku yang lebih lambat.

Sirkulasi Darah Melambat

Cuaca dingin dapat memicu perubahan aliran darah dalam tubuh seseorang. Atau, dapat menyebabkan vasokonstriksi yang merupakan penyempitan pembuluh darah sehingga alirah ke ekstremitas distal berkurang. Hasil dari ini termasuk, berkurangnya perfusi (kulit dan jari kaki lebih dingin), berkurangnya aliran nutrisi, dan faktor pertumbuhan ke area yang meliputi kuku dan kulit.

Akibatnya, kulit menjadi kering, pertumbuhan kulit lambat, kuku rapuh dan tipis. “Kuku tumbuh lebih lambat pada cuaca dingin dan lebih cepat pada cuaca hangat karena sirkulasi lebih lambat pada cuaca dingin, menyebabkan pertumbuhan melambat,” kata Dennis Arnold, Kepala Asosiasi Pedikur Internasional dikutip dari Nails Mag.

HARIS SETYAWAN

Baca juga :

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.