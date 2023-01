Gaji Tukang Parkir Pesawat, Tugas dan Jam Kerjanya

TEMPO.CO, Jakarta - Saat Anda bepergian dengan menggunakan pesawat terbang, Anda pasti akan menemukan tukang parkir pesawat saat berada di bandara. Profesi sebagai tukang parkir pesawat ternyata memiliki nama lain, yaitu marshaller. Nah, tahukah Anda berapa gaji tukang parkir pesawat? Simak uraiannya berikut ini.

Apa itu Tukang Parkir Pesawat (Marshaller)?

Tukang parkir pesawat bertugas untuk mengatur lalu lintas untuk pesawat-pesawat yang ada di bandara. Pekerjaan sebagai juru parkir pesawat atau marshaller bisa dikatakan salah satu pekerjaan yang kurang populer dibandingkan pekerjaan lainnya seperti pilot atau pramugari. Padahal, pekerjaan sebagai marshaller ini cukup penting di dunia penerbangan dan bandara, seperti halnya pilot dan pramugari.

Berbeda dengan tukang parkir pada umumnya, menjadi tukang parkir pesawat harus memiliki keahlian khusus. Karena, profesi ini bertugas untuk mengarahkan pesawat yang hendak parkir. Hal ini tentu bukan keterampilan yang mudah, butuh waktu yang tak sedikit untuk menguasainya.

Gaji Tukang Parkir Pesawat (Marshaller)

Tak bisa dipungkiri, gaji atau penghasilan adalah hal pertama yang akan terlintas dalam benak Anda ketika membicarakan suatu pekerjaan atau profesi. Terlebih untuk profesi yang jarang ditemui seperti tukang parkir pesawat atau marshaller.

Gaji rata-rata marshaller di dunia rata-rata mencapai 21 USD per jamnya. Jika dirupiahkan, maka besaran rata-rata gaji untuk tukang parkir pesawat ini sebesar Rp 302 ribu per jam (dalam kurs dolar Rp14.400 per USD).tetapi, besaran gaji rata-rata dunia untuk marshaller ini tidak dapat menjadi patokan untuk gaji juru parkir pesawat di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Gaji juru parkir pesawat ini cenderung lebih variatif di berbagai negara. Bahkan, untuk penghasilan juru parkir pesawat di Amerika Serikat, ditentukan oleh berbagai faktor. Mulai dari lokasi bandara, perusahan maskapai pesawat terbang, jam kerja yang diperoleh per hari, hingga lamanya pengalaman kerja.

Untuk gaji tukang parkir pesawat di Indonesia, kisarannya berada di angka antara Rp 4 Juta sampai Rp 7 juta per bulan. Meski begitu, angka tersebut di luar tunjangan yang bisa didapatkan oleh pekerja sesuai dari kebijakan kantornya. Selain itu, ada juga beberapa hal yang mempengaruhi besaran gaji seorang marshaller, yaitu pihak maskapai terkait, kemampuan setiap negara, dan pengalaman kerja serta jam terbang yang dimiliki.



Tugas Tukang Parkir Pesawat (Marshaller)

Tukang parkir pesawat memiliki tugas yang sangat penting untuk membantu kelancaran operasional. Oleh karena itu, setiap bandara dan maskapai pasti memiliki juru parkir pesawatnya sendiri. Berikut beberapa tugas tukang parkir pesawat.

1. Memandu pilot untuk memarkirkan pesawat di lokasi yang tepat. Cara berkomunikasi marshaller dan pilot adalah dengan menggunakan gerakan tubuh.

2. Memastikan area dan jalur parkir pesawat bebas dari hambatan apapun.

3. Menjaga koordinasi krusial antara pilot dan pihak pengendali jalur pesawat.

4. Melengkapi diri dengan peralatan khusus untuk membantu menjalankan pekerjaan, seperti penutup telinga, tongkat LED, jaket neon, dan sepatu keamanan.

Jam Kerja Tukang Parkir Pesawat (Marshaller)

Sebagai seseorang yang berprofesi untuk mengatur lokasi parkir pesawat, marshaller harus memahami aturan-aturan yang banyak dan ketat. Hal ini untuk memastikan agar pesawat dapat terparkir dengan aman. Oleh karena itu, tugas marshaller juga dibatasi dengan hanya bisa memarkirkan paling banyak 5 pesawat saja dalam satu hari.

Meski begitu, marshaller Indonesia rata-rata memiliki jam kerja sebanyak 13 jam per hari. Umumnya, tukang parkir pesawat akan bekerja mulai dari pukul 06.00 sampai 19.00 atau dari pukul 18.00 sampai 07.00. Hal ini juga dapat digunakan dengan sistem shift yang tetap ada waktu istirahatnya di sela-sela bekerja.

Tukang parkir pesawat juga harus tetap bekerja di tengah cuaca buruk seperti hujan atau badai. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar pesawat tetap dapat parkir dengan posisi yang aman.

RADEN PUTRI

