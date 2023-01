Produk Celana Dalam Pertama Coopers Inc Dijual pada 19 Januari 1935

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Coopers pertama kali menjual celana dalam pria pada 19 Januari 1935. Mengutip Forbes, celana dalam pria itu pertama kali dijual di department store Chicago Marshall Fields. Mengutip situs web, Coopers Inc merupakan perusahaan ritel yang memproduksi pakaian dalam, kaus kaki, termal, pakaian tidur, pakaian olahraga, pakaian santai, pakaian wanita dan pria, dan anak-anak.

Perusahaan itu mulanya bernama Cooper Underwear Company, namun berganti nama menjadi Coopers Inc pada 1929. Pada 1928, perusahaan mengangkat Arthur Kneibler sebagai kepala tim penjualan dan pemasaran Coopers Inc. Pada 1934, Arthur Kneibler menerima kartu pos dari French Riviera yang memperlihatkan seorang pria dengan pakaian renang bergaya bikini. Kartu pos sederhana ini menjadi satu-satunya cikal bakal pembuatan Jockey Short sebagai celana dalam pria.

Penjualan celana dalam

Pada 1935, Cooper's memulai penjualan Jockey short yang lebih besar. Pada hari debutnya, toko Marshall Field and Company yang populer di Chicago menjual habis stoknya sebanyak 600 paket pada siang. Penjualan berlanjut 12.000 lebih pada pekan berikutnya. Jockey short menjadi sensasi nasional.

Brief Jockey bergaya Y-Front ditemukan akhir tahun itu dan menjadi item Cooper paling dicari. Kesuksesan brief Y-Front diikuti dengan desain Jockey Midway Brief.

Cooper's menandatangani perjanjian lisensi internasional pertamanya dengan perusahaan Kanada J.R. Moodie pada 1936. Pada tahun yang sama, agen ekspor Eropa mulai memesan produk Cooper. Selama abad yang tersisa, perjanjian lisensi ditandatangani di Australia dan seluruh Eropa, Amerika Selatan, Asia, dan Afrika.

Di konvensi ritel di Chicago pada 1938, Cooper menjadi tuan rumah salah satu Peragaan Busana Pakaian Dalam pertama, yang menampilkan The Cellophane Wedding. Untuk lebih melambangkan kebanggaan merek tersebut, Cooper menggunakan jasa pematung dan pelukis terkenal, Frank Hoffman untuk memproduksi Jockey Boy.

Pada 1947, nama merek Jockey dijahitkan ke ikat pinggang celana dalam untuk pertama kalinya. Cooper's diiklankan dalam edisi pertama majalah Sports Illustrated pada 1954. Pada 1958, Cooper's memperkenalkan celana Jockey Skants, usaha pertama perusahaan untuk pakaian dalam mode. Cooper's juga membeli iklan TV pertamanya yang dibaca langsung oleh Jack Parr di acara Tonight Show.

Harry Wolf Sr. calon pemilik Jockey International, Inc menjadi President of Cooper's pada 1960. Brief Jockey Low Rise lahir pada 1961 dan sukses besar di Eropa. Merek dagang Jockey Half-boy juga diperkenalkan tahun itu.

Cooper's memperkenalkan pengarahan Jockey Life Low Rise ke Amerika Serikat pada 1965. Pada 1971, Coopers, Inc. mengubah namanya menjadi Jockey Menswea Inc. Pada 1972 mengubah namanya menjadi Jockey International Inc.

Pada tahun yang sama, Jockey International, Inc mendirikan lini baru bernama Trophy, mode untuk lapangan golf. Pada 1975, lini pakaian olahraga Jockey menyumbang sepertiga dari penjualan perusahaan.

Koleksi Jockey Elance diluncurkan pada 1976, memulai kepemimpinan jangka panjang perusahaan di dunia pakaian dalam mode pria. Pada 1982, Steigerwaldt memperkenalkan Jockey for Her yang sangat sukses. Jockey for Her hosiery diperkenalkan pada 1988.

Jockey mengembangkan merek Life untuk Wal-Mart pada 1996. Jockey meluncurkan generasi pertama situs webnya pada 1997. Kampanye iklan Let 'em Know You're Jockey di Times Square bertepatan dengan pembukaan ruang pamer baru di Distrik Mode New York pada 1998.

Jockey meningkatkan kemampuan ritelnya pada 1999 dengan meluncurkan Jockey.com. Pada 2001, Jockey International, Inc. meluncurkan celana dalam No Panty Line Promise. Jockey memulai misi pada 2004 untuk mengembangkan pakaian dalam dengan cara baru yang inovatif. Akhirnya menjadi lini produk 3D-Innovations.

Jockey meluncurkan Jockey Person to Person Inc, bisnis penjualan langsung, pada 2004. Pada 2005, Jockey memperkenalkan ikon Jockey Swirl. Jockey meluncurkan garmen 3D-Innovations di sebagian besar wilayah metropolitan utama di seluruh Amerika Serikat pada 2006. Koleksinya terus diperkenalkan secara global pada 2007.