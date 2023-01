Tetap Sehat dengan 4 Pilihan Camilan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Makanan ringan atau camilan biasanya dikonsumsi di luar waktu makan utama. Publikasi Effects of Meal Frequency on Weight Loss and Body Composition: a Meta-analysis menjelaskan, kebiasaan mengonsumsi camilan membantu mengatasi rasa lapar dan meningkatkan gula darah. Konsumsi makanan ringan juga bisa membantu meningkatkan asupan makanan bernutrisi seperti buah dan sayuran. Sebab, sebagian orang tidak cukup hanya asupan dari makanan utama.

Perencanaan yang berfokus konsumsi makanan ringan bernutrisi lewat konsumsi camilan bisa saja mendukung program pengendalian berat badan. Kiat untuk mengelola rasa lapar dan membuat perut tetap kenyang di antara waktu makan.

Kategori camilan sehat

1. Kacang

Mengutip Healthline, kacang camilan bergizi untuk keseimbangan antara lemak sehat, protein, dan serat. Kacang juga bisa mengenyangkan. Kandungan kalori dan lemaknya lebih tinggi, sebaiknya makan dalam jumlah sedang.

Ada banyak kacang yang bisa dipilih, termasuk kenari, almon, hazelnut, kacang pinus, kacang macadamia, kacang mete, dan pistachio. Kacang pilihan yang bagus untuk camilan saat bepergian.

2. Apel dan selai kacang

Apel dan selai kacang perpaduan yang cocok untuk nutrisi maupun rasa. Apel buah yang kaya serat. Kacang tanah menyediakan lemak sehat, protein nabati, dan serat.

Perpaduan apel dan selai kacang, sudah bisa menikmati camilan yang renyah dan lembut. Bisa ditambahkan taburan kayu manis untuk menambah rasa. Penting memperhatikan banyak merek selai kacang yang mengandung tambahan gula dan minyak. Pilih bahan yang hanya mengandung kacang dan garam.

3. Cokelat hitam dan almon

Cokelat hitam mengandung antioksidan. Almon sumber lemak sehat. Keduanya kombinasi yang bagus untuk camilan yang memuaskan dan praktis.

4. Keju dan buah

Keju mengandung protein. Perpaduan keju yang meleleh dengan buah melengkapi kandungan protein, lemak, dan serat. Perpaduan itu menjadi camilan sehat yang manis, lembut, dan mengenyangkan. Kombinasi yang tepat memadukan keju dengan buah-buahan seperti nanas, pepaya, atau semangka.

