Apa yang Dimaksud Makanan Ringan alias Camilan dan Seberapa Bermanfaat?

TEMPO.CO, Jakarta -Makanan ringan, camilan atau kudapan, alias snack adalah istilah makanan yang bukan merupakan menu utama seperti sarapan, makan siang atau makan malam. Selain itu, camilan juga sering dikonsumsi sebagai makanan penunda lapar atau biasa dikonsumsi saat menanti waktu makan pokok atau sering disantap di luar.

Mengutip dari laman WHO makanan ialah” Food include all substances, whether in a natural state or in a manufactured or preparedform, wich are part of human diet. ” Makanan mencakup semua zat, baik dalam keadaan alami atau dalam keadaan telah diolah atau preparedform Wich adalah bagian dari diet manusia.

Definisi makanan ringan atau snack adalah makanan yang dikonsumsi untuk selingan di sela-sela makan menu utama. Ada beberapa makanan ringan yang biasa dijumpai dalam masyarakat seperti kue, cookies atau kue kering, juga makanan ringan siap konsumsi yang diproduksi di pabrik-pabrik yang banyak beredar di toko-toko. Bahkan buah-buahan juga dapat termasuk dalam kategori makanan ringan bagi masyarakat yang menganut gaya hidup sehat..

Bila Anda bisa mengikuti aturan ngemil yang sehat, tentu peluang untuk mendapatkan kebaikan dari kebiasaan ini akan cukup besar. Berikut beberapa manfaat ngemil makanan ringan atau snack sperti dilansir dari Help Guide:

1. Mengurangi rasa lapar

Mengonsumsi camilan yang sehat ternyata bisa membantu tubuh menekan rasa lapar. Pasalnya, ngemil membuat perut terasa penuh sehingga nafsu makan yang seharusnya ada akibat perut kosong pun berkurang. Selain itu, Anda mungkin masih merasa kenyang berkat camilan yang baru saja dikonsumsi ketika akan makan. Alhasil, Anda mungkin bisa mengontrol porsi makanan karena mengambilnya dengan lebih sedikit.

2. Menjaga gula darah tetap stabil

Selain mengurangi rasa lapar, ngemil sehat ternyata menawarkan manfaat berupa menjaga gula darah tetap stabil. Camilan dapat mencegah kadar gula darah turun terlalu banyak di antara waktu makan. Meski begitu, Anda perlu mencari camilan dengan kandungan serat dan protein yang tinggi, seperti kombinasi wortel dan saus kacang. Jenis camilan ini cenderung lambat dicerna dan bisa mencegah ketidakseimbangan kadar gula darah.

3. Membantu memenuhi kebutuhan nutrisi

Ngemil yang sehat tentu membuat tubuh mendapatkan zat gizi yang diperlukan. Sebagai contoh, makan buah sebagai camilan menawarkan berbagai macam vitamin dan mineral. Kebiasaan ini tentu bermanfaat bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan. Oleh karena itu, usahakan untuk memilih buah dan camilan sehat lainnya untuk mendapatkan lebih banyak zat gizi.

4. Mengurangi perut keroncongan

Perut keroncongan karena lapar di tengah kesibukan terkadang cukup mengganggu. Pada dasarnya perlu diisi setiap empat atau lima jam sekali. Organ pencernaan akan terus bekerja meski tidak ada makanan yang masuk. Untungnya, manfaat dari ngemil bisa mengakali perut yang berbunyi tersebut. Ngemil dapat membuat perut selalu terisi sehingga tidak ada lagi bunyi perut yang keras akibat keroncongan.

Untuk itu, Anda bisa mengonsumsi kudapan sehat pada waktu-waktu tertentu seperti waktu menjelang makan siang atau makan malam.

5. Membantu tubuh pulih setelah berolahraga

Manfaat lain dari ngemil yang bisa didapatkan, terutama para atlet, yaitu membantu tubuh pulih setelah berolahraga. Konsumsi camilan sehat ternyata bisa membantu mengisi kembali energi yang tersimpan dan mempercepat pemulihan otot.

Ngemil setelah berolahraga yang dianjurkan yaitu kudapan dengan karbohidrat yang diperkaya dengan protein, seperti apel dan keju. Anda bisa mendapatkan kebaikan ini dengan beberapa tips berikut.

-Konsumsi camilan setidaknya 15-30 menit setelah berolahraga.

-Pilih camilan yang bergizi, seperti yogurt, pisang, dan selai kacang.

-Siapkan makanan ringan sebelumnya agar bisa membantu menekan rasa lapar.

-Konsumsi camilan sehat tapi tidak berlebihan memang terbukti baik untuk kesehatan.

Itu sebabnya, Anda bisa mulai dengan menyiapkan camilan dan menyimpannya di lemari atau kulkas agar lebih praktis. Metode ini juga membantu Anda memilih camilan yang lebih sehat dibandingkan tidak. Dengan begitu, manfaat dari ngemil bisa diperoleh dan Anda bisa menjalani hari dengan lebih sehat dan bahagia.

IDRIS BOUFAKAR



