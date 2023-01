Manfaat Minyak VCO untuk Ibu Hamil : Bisa Hilangkan Stretch Mark

TEMPO.CO, Jakarta - Saat hamil, ada sejumlah suplemen yang dianjurkan untuk dikonsumsi ibu hamil. Contohnya adalah Virgin Coconut Oil atau yang dikenal dengan VCO.

Melansir dari jurnal Universitas Andalas (UNAND) yang berjudul “The Effect of Giving Virgin Coconut Oil (VCO) to Changes in Lauric Acid Levels in Breast Milk”, VCO merupakan minyak kelapa yang diperoleh dari proses basah dan tanpa melalui pemurnian kimia.

Kandungan pada VCO ini meliputi asam laurat CH3 (CH2) 10COOH sebanyak 50 persen dan asam kaprilat CH3 (CH2) 6COOH sebanyak 7 persen. Manfaat umum minyak ini bagi kesehatan tubuh, antara lain :

a. Sebagai antibakteri, antivirus, antijamur, dan antiprotozoa alami

b. Membantu meringankan gejala dan mengurangi risiko diabetes

c. Membantu melindungi dari osteoporosis

d. Membantu mencegah tekanan darah tinggi

e. Membantu mencegah penyakit hati

f. Menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah

g. Membantu mencegah kanker

h. Membantu menurunkan berat badan

i. Menjaga stamina, hingga

j. Menjaga kesehatan kulit dan rambut.

Dengan berbagai khasiat itu, membuat minyak VCO kerap digunakan dalam industri farmasi, kosmetik, susu formula, serta minyak goreng berkualitas tinggi. Selain itu, VCO murni juga dapat mengatasi berbagai penyakit pada manusia.

Manfaat VCO bagi Ibu Hamil

Bagi ibu hamil, VCO memiliki banyak manfaat seperti membantu peningkatan beberapa komponen ASI yang penting bagi bayi seperti asam laurat. Selain berfungsi sebagai nutrisi, asam laurat juga berfungsi sebagai imunomodulator yang dapat melindungi bayi dari serangan penyakit.

Sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan minyak kelapa dan produk sampingan kelapa lainnya. Minyak ini banyak digunakan selama kehamilan di negara-negara tersebut dimana studi yang dipublikasikan tentang penggunaan obat herbal selama kehamilan telah menunjukkan bahwa di daerah tertentu sekitar 61 hingga 63,9 persen wanita usia subur menggunakan minyak kelapa sebagai obat herbal.

Menurut laman coconacare.com, ada beberapa alasan mengapa ibu hamil harus menambahkan Virgin Coconut Oil ke dalam menu makanannya. Antara lain:

a. Minyak kelapa terutama mengandung asam laurat, yaitu asam lemak rantai menengah atau medium-chain fatty acid (MCFA) yang akan meningkatkan kadar kolesterol baik.

b. VCO memiliki sifat anti-bakteri, anti-virus dan anti-jamur. Ini merupakan perlindungan penting bagi ibu hamil dalam mencegah infeksi virus, misalnya pilek. Dengan demikian meminimalkan asupan obat bebas.

c. VCO tidak hanya memperkuat daya tahan tubuh ibu, tetapi juga bayi.

d. Konsumsi secara teratur dapat membantu meredakan mual kehamilan dan meredakan mulas kehamilan.

e. Beberapa ibu hamil mengalami sembelit. Minum banyak air dan menambahkan VCO dalam diet dapat membantu melunakkan feses.

f. Menggunakan VCO bisa jadi salah satu cara menghilangkan stretch mark atau gurat peregangan, sebab minyak ini berperan dalam melembabkan kulit. Oleskan VCO ke seluruh perut Anda dengan fokus di perut Anda. Anda mungkin perlu mengulangi proses ini beberapa kali saat perut membesar.

DANAR TRIVASYA FIKRI



