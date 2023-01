12 Rekomendasi Vitamin Penambah Nafsu Makan Anak, Simak Ya

TEMPO.CO, Jakarta -- Anak yang susah makan tentu membuat orang tua cemas. Bisa aja penyebab sulit makan karena kebiasaan dari kecil dan preferensi masakan yang di makan. Orang tua harus melakukan cara terbaik supaya anak mau makan. Memberikan makan sesuai selera si kecil dapat menjadi solusi namun tidak lupa untuk memberikan vitamin penambah nafsu makan anak. Karena kesehatan anak juga menjadi taruhannya.

Perlu digaris bawahi pemberian vitamin anak penambah nafsu makan juga harus di konsultasikan dengan dokter agar mendapatkan rekomendasi suplemen nafsu makan anak yang tepat. Anda tak perlu khawatir, berikut ini 12 rekomendasi vitamin untuk menambah selera makan anak, simak ya.

1. Curcuma Plus

Siapa yang tidak kenal vitamin nafsu makan anak yang satu ini? Yap! Curcuma Plus adalah merk vitamin penambah nafsu makan anak 1 tahun yang bagus dan sudah terkenal sejak dulu. Suplemen yang terbuat dari minyak ikan dan temulawak ini dapat mengatasi si kecil yang susah makan, loh.

Bukan hanya itu saja, suplemen ini juga dilengkapi dengan ekstra 11 sayuran serta buah-buahan, cocok buat yang gak suka sayur. Serta diperlengkap dengan daya tahan tubuh.

2. Blackmores Superkids

Blackmores Superkids dapat menjadi pertimbangan Moms dalam memilih vitamin untuk menambah makan anak. Komposisi yang dihasilkan dari suplemen ini adalah 99,5% terbebas dari gula serta tidak memakai pewarna maupun perasa buatan. Blackmores superkids juga mengandung nutrisi untuk memenuhi kebutuhan dasar anak.

Blackmores superkids berbentuk tablet kunyah dan hanya usia 2 tahun ke atas yang boleh mengonsumsi.

3. Sakatonik ABC

Sakatonik ABC bisa menjadi solusi anak yang susah makan. Dengan mengandung bahan vitamin A, B Kompleks, C, D, dan E, serta mengandung kalsium membuat vitamin penambah nafsu makan anak ini mampu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi untuk perkembangannya, membantu memulihkan kondisi pasca sakit, maupun untuk meningkatkan rasa lapar.

4. Healthy Kidz with Beta Glucan

Selain 3 vitamin di atas, vitamin anak lainnya ada healthy kidz with beta glucan. Healthy kidz with beta glucan mengandung vitamin C serta beta glucan. Selain sebagai penambah nafsu makan, suplemen ini berguna untuk menjaga kekebalan tubuh. Healthy Kidz with beta glucan cocok diberikan untuk anak usia 2 hingga 12 tahun.

5. Tropicee Plus' Orange Drops and Syrup

Jika Moms mencari penambah nafsu makan anak, Tropicee Plus' orange drops and syrup adalah pilihan yang tepat. Tropicee Plus' orange drops and syrup mengandung natrium askorbat taurin dan lisin berguna untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada anak.

6. Fitkom

Fitkom berupa vitamin ini bisa meningkatkan makan anak yang dapat Moms coba. Fitkom adalah suplemen yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan vitamin anak serta dapat menambah nafsu makan si kecil sekaligus nutrisi tambahan.

Fitkom berbentuk tablet hisap. Vitamin fitkom bisa digunakan oleh bayi usia 6 bulan hingga 12 tahun. Fitkom ini tersedia dengan berbagai varian rasa seperti anggur, jeruk, strawberry.

7. Vitamin Friends Boost Appetite

Rekomendasi vitamin penambah nafsu makan anak ketujuh ada Vitamin Friends Boost Appetite. Suplemen ini selain berfungsi untuk meningkatkan nafsu makan juga berfungsi untuk merangsang nafsu anak secara alami dan juga menjaga sistem kekebalan tubuh. Suplemen ini mempunyai rasa jeruk.

8. Likurmin Sirup

Vitamin nafsu makan anak yang bisa jadi andalan Moms ketika si kecil susah makan adalah Likurmin Sirup. Likurmin Sirup mengandung vitamin b kompleks serta kurkuminoid yang bisa membantu si kecil bertumbuh. Suplemen ini mudah ditemukan di toko obat kesayangan kalian.

9. Govit Sagon Sereal

Rekomendasi vitamin selanjutnya adalah Govit Sagon Sereal. Govit Sagon Sereal bisa diminum.dari usia 1 tahun ke atas. Ada yang unik dari Govit Sagon Sereal yakni bentuknya seperti camilan tetapi kaya akan manfaat seperti terdapat 11 vitamin serta 4 mineral. Suplemen ini juga memiliki kandungan kalorinya rendah.

10. Apialys Drop

Apialys drop adalah satu di antara jenis vitamin anak. Sama dengan suplemen lainnya, Apialys Drop bisa membantu proses penyembuhan pasca sakit serta mempercepat proses pertumbuhan si kecil. Uniknya, suplemen ini bisa dikonsumsi oleh bayi di bawah satu tahun.

11. Curfos Syrup

Curfos Syrup adalah rekomendasi vitamin anak yang bisa Anda pilih ketika anak susah makan. Suplemen Curfos berbentuk sirup dan mengandung ekstra kurkuma. Suplemen ini dapat ditemukan di apotek di sekitar rumah Anda.

12. Cavicur Emulsion

Rekomendasi terakhir ada Cavicur Emulsion. Vitamin penambah makan anak ini bisa Anda beli dengan mudah di apotek terdekat. Cavicur Emulsion mengandung vitamin A palmerat, B1, B2, B6, dan B12, vitamin D, Ca glycerophosphate, ekstrak kurkuma. Cocok untuk si kecil yang susah makan.

DWI LUCY SUSETIOWATI

