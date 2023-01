Pengguna Skincare Harus Tahu, Retinol Tak Boleh Digunakan Bersamaan dengan Vitamin C

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ini, teknik layering atau tumpuk-menumpuk banyak digunakan dalam mengaplikasikan skincare. Tren ini telah digunakan karena dipercaya dapat membuat kulit lebih sehat dan bercahaya. Namun tidak semua bahan dapat diterapkan secara bersamaan. Salah satunya adalah pemakaian retinol dan Vitamin C secara bersamaan. Lantas, mengapa demikian?

Retinol dan Vitamin C menjadi bahan yang banyak ditemukan dalam produk skincare. Keduanya berguna dalam mengurangi kerutan dan noda hitam di wajah serta meratakan tekstur kulit. Tidak sedikit, keduanya digunakan secara bersamaaan dengan harapan kombinasinya dapat menyehatkan kulit wajah dan manfaat yang didapat semakin maksimal.

Padahal, retinol dan vitamin c adalah kandungan dalam skincare yang tidak boleh digunakan secara bersamaaan. Pengaplikasiannya secara layering justru meningkatkan risiko kulit iritasi hingga menyebabkan manfaat kandungan skincare tidak maksimal. Hal ini senada juga disampaikan oleh seorang dermatolog bernama Andrea Suarez.

Dalam penjelasannya, Andrea Suarez menghimbau untuk tidak memakai retinol dan vitamin c secara bersamaan. "Kedua bahan dan formulasinya masing-masing terkadang bisa mengiritasi jika digunakan bersamaan," katanya dilansir dari mindbodygreen.com pada 31 Juli 2022.

Retinol dan vitamin C sejatinya bekerja pada lingkungan pH yang berbeda. Retinol bekerja dalam kadar pH yang lebih tinggi (basa). Sementara vitamin C diformulasikan pada lingkungan pH lebih rendah (asam). Jadi, ketika digunakan secara bersamaan, retinol dan vitamin C tidak dapat bekerja secara optimal.

Apabila ingin tetap menggunakan skincare yang mengandung retinol dan vitamin C, dapat diaplikasikan secara bergantian di waktu yang beda. Melansir byrdie.com, pakai skincare dengan kandungan vitamin C pada pagi hari dengan tujuan untuk melindungi kulit dari paparan polusi dan sinar ultraviolet (UV). Setelah itu dilanjutkan dengan penggunaan skincare rutin. Kemudian, pada malam hari, aplikasikan produk skincare retinol. Karena dapat menyebabkan kulit kering, sehingga pastikan untuk menggunakan pelembab setelah menggunakan retinol.

NAOMY A. NUGRAHENI

