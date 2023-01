4 Manfaat Stroberi, Menurunkan Risiko Penyakit Jantung

TEMPO.CO, Jakarta - Stroberi adalah salah satu buah yang populer di dunia. Buah ini memiliki warna merah cerah dengan bentuk dan ukuran yang kecil disertai bintik-bintik. Stroberi memiliki perpaduan dari rasa manis dan keasaman. Stoberi dapat dikonsumsi secara langsung ketika matang atau dijadikan olahan makanan lain, seperti jus, salad, atau selai.

Stroberi juga dikenal kaya akan manfaat yang baik untuk kesehatan. Dilansir webmd.com, sebagian besar kandungan stoberi adalah air dengan nutrisi lain sperti karbohidrat, serat, vitamin, dan antioksidan.

Tak mengherankan stoberi memberikan banyak dampak positif untuk kesehatan tubuh, antara lain:

1. Mengontrol kadar gula darah

Saat karbohidrat dicerna, tubuh memecah makanan yang dikonsumsi menjadi gula sederhana dan melepaskannya ke aliran darah. Tubuh mulai mengeluarkan insulin untuk sel mengambil gula dari aliran darah dan menggunakannya untuk bahan bakar atau penyimpanan. Melansir healthline.com, stoberi dapat membantu memperlambat pencernaan glukosa dan mengurangi lonjakan glukosa dan insulin setelah tubuh mendapatkan asupan karbohidrat. stroberi mungkin sangat berguna untuk mencegah sindrom metabolik dan diabetes tipe 2.

2. Menyehatkan jantung

Melansir bbcgoodfood.com, stroberi kaya akan pigmen warna-warni yang memiliki efek perlindungan, bernama antosianidin. Senyawa ini memiliki sejumlah manfaat potensial, termasuk pencegahan kondisi peradangan dan penyakit jantung. Rutin mengonsumsi stroberi dapat menurunkan risiko kematian yang disebabkan oleh gagal jantung.

3. Menjaga kesehatan otak

Dilansir stylecraze.com, kandungan antioksidannya yang tinggi membuat stroberi mampu melindungi sel-sel otak dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Flavonid dan antosianidin berperan dalam membantu memperlambat penurunan daya ingat. Studi yang dilakukan oleh para peneliti Harvard University di Brigham and Women's Hospital mengungkapkan bahwa asupan stroberi dapat menunda penurunan memori pada wanita di usia senja seiring waktu.

4. Meningkatkan kekebalan tubuh

Dikutip besthealthmag.ca, stroberi adalah sumber Vitamin C yang sangat baik karena buah ini menyediakan 51,5 mg Vitamin C per porsinya atau sekitar setengah dari kebutuhan harian. Vitamin C adalah dikenal sebagai vitamin yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan antioksidan yang kuat dan bekerja cepat.

NAOMY A. NUGRAHENI

