Inilah 6 Manfaat Durian bagi Kesehatan Tubuh

TEMPO.CO, Jakarta - Di Indonesia, durian merupakan buah musiman yang sangat diminati banyak orang. Buah ini memiliki rasa yang unik, enak, dan membuat ketagihan. Selain rasanya yang enak, durian juga mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk tubuh.

Lantas, apa saja manfaat durian untuk kesehatan tubuh?

1. Meningkatkan Kesehatan Pencernaan

Mengutip Stylecraze, serat dalam durian merangsang gerak peristaltik di usus. Hal itu membuatnya meringankan proses pencernaan dan mencegah sembelit. Serat durian juga membantu masalah kembung, mulas, dan kram. Sementara thiamin yang dikandungnya dapat meningkatkan nafsu makan pada lansia.

2. Berpotensi Mencegah Kardiovaskular

Studi yang dilakukan Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine menemukan bahwa serat larut dalam durian dapat mendukung penurunan kadar kolesterol jahat. Organosulfur dalam durian juga membantu mengatur enzim inflamasi. Kedua manfaat tersebut yang membuat durian dapat mencegah penyakit kardiovaskular.

3. Menjaga Kadar Gula Darah

Berkat kandungan mangan dan indeks glikemiknya yang rendah, durian dapat menjaga kadar gula darah. Dalam sebuah penelitian, asupan durian turut memperbaiki kurva respons insulin pada 10 pasien diabetes. Antioksidan dalam durian juga membantu mengurangi stres oksidatif. Sehingga menurunkan efek radikal bebas yang dapat merusak tubuh.

4. Meringankan Nyeri

Merujuk Verywell Fit, durian dapat meringankan nyeri terkait kekurangan asupan vitamin C. Pada gilirannya, dalam secangkir durian terkandung 48 miligram vitamin C. Hal itu membuatnya dapat memenuhi sekitar 80 persen vitamin C harian yang direkomendasikan.

5. Mendukung Kehamilan

Durian dapat mendukung kehamilan yang sehat berkat kandungan vitamin B folat esensial. Zat ini diperlukan untuk perkembangan sistem saraf pusat pada janin.

6. Berpotensi Menurunkan Risiko Kanker

Durian mengandung antioksidan polifenol yang dapat menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Dalam sebuah penelitian, durian juga menunjukkan efek perlindungan terhadap sel kanker payudara.

DELFI ANA HARAHAP

Baca juga: Fakta dan Mitos-mitos Buah Durian