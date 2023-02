4 Manfaat Menjadi Vegetarian: Salah Satunya Terhindar dari Penyakit

TEMPO.CO, Jakarta -Orang yang mengikuti pola makan vegetarian tidak makan daging atau ikan, tetapi dapat terus makan telur dan produk susu. Salah satu alasannya adalah bahwa banyak orang yang mengikuti pola makan vegetarian cenderung mengonsumsi makanan nabati yang segar, sehat, dan kaya akan antioksidan dan serat.

Ketika seseorang memutuskan untuk mengikuti pola makan bebas daging, mereka sering kali menjadi lebih aktif dalam membuat pilihan sehat secara keseluruhan. Banyak penelitian setuju bahwa pola makan vegetarian dapat memberikan berbagai manfaat kesehatan.

Pola Makan Vegan

Penelitian “Vegetarian, vegan diets and multiple health outcomes: A systematic review with meta-analysis of observational studies” menunjukkan bahwa pola makan vegan atau vegetarian dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskular dan berbagai jenis kanker.

Beberapa orang memilih untuk melakukan pola makan vegetarian karena beberapa alasan yakni memberikan manfaat kesehatan, merupakan pilihan yang lebih ramah lingkungan, mereka memiliki kepedulian terhadap perlakuan terhadap hewan, merupakan bagian dari pilihan gaya hidup yang lebih luas.

Berikut manfaat dari menjadi vegetarian dikutip dari Medical News Today.

Kolesterol:

Sebuah tinjauan sistematis Trusted Source yang diterbitkan pada tahun 2015 menyimpulkan bahwa orang yang mengikuti pola makan vegetarian cenderung memiliki kadar kolesterol yang lebih rendah secara keseluruhan.

Kanker:

Risiko kanker secara keseluruhan lebih rendah di kalangan vegetarian daripada non-vegetarian. Para peneliti mengatakan bahwa diet tanpa daging dapat memberikan perlindungan dari kanker.

Kesehatan jantung: sebuah penelitian di India menemukan risiko penyakit kardiovaskular yang lebih rendah pada orang yang mengikuti pola makan vegetarian. Studi di negara-negara barat telah menghasilkan hasil yang serupa.

Diabetes: Orang yang mengikuti pola makan vegetarian mungkin lebih kecil kemungkinannya untuk menderita diabetes tipe 2. Salah satu alasannya karena asupan biji-bijian, buah-buahan, sayuran, polong-polongan, dan kacang-kacangan yang lebih tinggi, serta asupan lemak tidak sehat yang lebih rendah.

Manfaat-manfaat ini tidak akan secara otomatis terjadi ketika seseorang berhenti makan daging. Di samping pola makan vegetarian, orang perlu memastikan bahwa mereka

mendapatkan jumlah kalori yang tepat

fokus pada berbagai buah, sayuran, dan biji-bijian

membatasi asupan makanan olahan dan alkohol

menghindari lemak tidak sehat serta tambahan gula dan garam

menerapkan gaya hidup sehat secara keseluruhan, dengan banyak berolahraga

tidak merokok

