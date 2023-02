5 Tips Siapkan Dana Pendidikan Anak

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap orang tua pastinya menginginkan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka. Pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk membentuk masa depan anak yang lebih baik. Maka sangat penting untuk menyiapkan dana pendidikan anak sedini mungkin demi menjamin pendidikan mumpuni bagi anak. Harapannya, hal itu tidak akan menjadi biaya yang tinggi di masa mendatang.

Tokopedia melalui Head of Sales and Operation Development Tokopedia, Jonathan Tricahyo bersama Certified Financial Planner, Annisa Steviani, membagikan tips bagi masyarakat, khususnya orang tua, yang ingin menyiapkan dana pendidikan anak.

1. Menyiapkan Dana Pendidikan Anak Sedini Mungkin

“Gunakan skema menabung enam tahunan dimulai pada saat mengandung atau melahirkan. Proyeksikan tabungan untuk biaya masuk SD dan universitas. Biaya kuliah didahulukan agar waktu menabung lebih panjang,” kata Annisa dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 11 Februari 2023.

“Enam tahun berikutnya, siapkan tabungan untuk masuk SMP dan SMA. Jika masih ada sisa, bisa digabung dengan tabungan awal yang diproyeksikan untuk kuliah anak,” tambah Annisa.

2. Survei Sekolah Idealnya Sejak Anak Lahir

Mulailah melakukan survei sekolah secepatnya, idealnya sejak anak lahir. “Berdiskusilah dengan pasangan dan satukan persepsi agar dapat merencanakan pilihan sekolah yang cocok dengan pola pengasuhan atau nilai yang dipegang keluarga,” kata Annisa.

3. Pilih Sekolah Sesuai Kemampuan

“Perhitungkan juga biaya di luar uang pangkal masuk sekolah, misalnya ekstrakurikuler, praktikum, field trip dan banyak lagi. Pilihlah sekolah sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai mengganggu cash flow bulanan rumah tangga,” kata Annisa.

4. Gunakan Layanan Biaya Pendidikan dari Tokopedia

Demi mempermudah masyarakat membayar dana pendidikan anak, termasuk di periode pembayaran kuliah seperti saat ini, Tokopedia menyediakan layanan Biaya Pendidikan, berkolaborasi dengan ribuan institusi pendidikan di Indonesia, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga universitas.

“Tokopedia mencatat peningkatan transaksi lewat layanan Biaya Pendidikan hampir 2 kali lipat selama 2022 dibanding 2021. Denpasar, Surakarta, Bandung, Palembang dan Surabaya menjadi beberapa wilayah dengan peningkatan transaksi biaya pendidikan paling tinggi,” kata Jonathan.

5. Lakukan Investasi Jangka Panjang

Annisa mengatakan selain menabung, orang tua sebaiknya dengan investasi jangka panjang. Beberapa cara untuk menyiapkan investasi jangka panjang adalah melalui emas atau reksa dana. "Emas dan reksa dana secara historis bisa melawan inflasi dana pendidikan,” kata Annisa.

Jonathan menambahkan masyarakat bisa dengan mudah dan aman berinvestasi reksa dana. "Mulai dari Rp 10 ribu di Tokopedia Reksa Dana atau emas mulai dari Rp 5 ribu di Tokopedia Emas," katanya.

