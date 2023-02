Kembangkan Potensi Gen Z dengan Beri Dampak Positif

TEMPO.CO, Jakarta - Masifnya era digital saat ini menjadi momentum yang tepat bagi pengembangan potensi Gen Z. Gen Z dikenal sebagai generasi yang lahir dan tumbuh bersama perkembangan teknologi dan media sosial. Melalui media tersebut, para Gen Z aktif mengekspresikan aspirasinya dan berkomunikasi dengan orang lain serta memberikan dampak positif. Untuk memaksimalkan perkembangan Gen Z ini, diperlukan program yang dapat mewadahi berbagai ide dan aspirasi yang mereka miliki.

General Manager Brand Investment & Consumer Engagement Marina, Elfia Rahmi, menjelaskan bahwa komitmen Marina untuk memaksimalkan potensi dalam diri melalui Marina Beauty Journey berfokus pada pengembangan passion Gen Z untuk memberikan dampak positif kepada lingkungan sekitar. Dengan tema yang semakin relevan yaitu "Make Your Own Impact", Marina Beauty Journey telah sukses dilaksanakan dalam format offline dengan rangkaian kegiatan yang lebih atraktif, salah satunya adalah Beauty Camp di Bali. Beauty Camp ini diisi dengan berbagai kelas pengembangan diri atau yang kami sebut dengan “Impactivity Class”. Para Bintang Marina diajak berinteraksi dengan masyarakat sekitar untuk memberikan dampak positif dan menerapkan pengetahuan yang didapatkan,” kata Elfia dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 12 Februari 2023.

Rangkaian Beauty Camp di Bali yang dilaksanakan pada tanggal 18-20 Januari 2023 menghadirkan beragam Impactivity Class yang diisi oleh mentor-mentor inspiratif sebagai bekal untuk pengembangan diri yang disesuaikan dengan kebutuhan Gen Z agar semakin bersinar, khususnya Bintang Marina. Saat penyelenggaraan Beauty Camp, Bintang Marina mendapatkan workshop dan mentoring dengan konsep yang menyenangkan seperti Impactivity Beauty Class, Impactivity Digital Class, dan Impactivity Glow Class.

Urrofi, seorang Gen Z yang kerap membagikan tips dan trik terkait bagaimana membuat konten di media sosial dan sekarang dikenal sebagai Digital Content Creator menjadi mentor pada Impactivity Content Creator Class. Ia membahas soal the power of content in social media. “Di era digital seperti saat ini, konten di media sosial memiliki peranan penting dan terbukti bisa mempengaruhi audiens yang melihat. Oleh karena itu, perempuan muda bisa memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk hal positif dengan cara membuat konten yang menginspirasi dalam hal kebaikan,” kata Urrofi.

Professional MUA Bubah Alfian juga menjadi mentor pada Impactivity Beauty Class, memberikan pelatihan kelas kecantikan serta informasi terkait bagaimana bersinar dan memancarkan kecantikan dari dalam (inner beauty). Harapannya kecantikan Gen Z bisa semakin terpancar dengan kecantikan dari luar yang menawan dengan riasan yang flawless menggunakan Marina Glow Ready dan dioptimalkan melalui perawatan wajah dengan rangkaian Marina Expert White & Glow utamanya Face Serum. Bubah juga membagikan pengalamannya terkait bagaimana menemukan pekerjaan sesuai dengan passion. “Setiap perempuan perlu memperhatikan penampilan dan menemukan sisi terbaik dari penampilan yang dimiliki. Dengan begitu setiap perempuan bisa memancarkan kecantikan yang nyata dari luar dan dalam dengan potensi yang dimiliki,” kata Bubah.

Memiliki niat untuk memberikan dampak kebaikan sesuai passion perlu diwujudkan dengan langkah nyata. Afifah Hasya yang merupakan Fashion Designer dan Bintang Marina 2021 turut menceritakan pengalamannya berkarya sebagai fashion designer di usia muda pada Impactivity Glow Class lengkap dengan aktivitas DIY fashion design untuk Bintang Marina. “Saya ingat sekali niat awal saat memantapkan diri untuk mengikuti program Marina Beauty Journey tahun lalu dengan passion yang saya miliki adalah untuk melakukan yang terbaik dan memberikan dampak positif," katanya.

Afifah sangat bersyukur karena sekarang bisa berkontribusi dengan melakukan hal yang ia suka. Ia sangat mencintai kebudayaan Indonesia. Ia pun kerap memasukkan unsur budaya Indonesia ke dalam desainnya. "Semoga Bintang Marina terpilih juga mendapatkan kesempatan yang sama dengan memaksimalkan potensi melalui passion yang dimiliki,” kata Afifah.

Selain mentor-mentor terbaik, El Rumi yang merupakan Selebriti juga hadir pada perhelatan Marina Beauty Journey 2022 dan mengisi sesi Impactimate Activity. Bintang Marina melakukan berbagai aktivitas dalam sehari bersama El Rumi. Pada sesi ini, El Rumi berbagi cerita terkait pengembangan diri dan bagaimana Ia membagi waktu di dunia hiburan namun tetap memprioritaskan pendidikan. “Di era digital seperti sekarang ini tidak semua informasi di media sosial dapat diterima dengan baik, akan selalu ada pihak yang berseberangan dengan pendapat kita. Selalu ingat selama tujuan kita adalah memberikan dampak positif maka jangan pernah melihat hal tersebut menjadi penghambat,” kata El Rumi.

Para bintang Marina ini pun mengunjungi UMKM yang menjual kerajinan tangan di daerah Gianyar, Bali. Mereka pun diminta untuk membantu promosi penjualan pedagang dengan membuat konten di media sosial dengan tutorial video yang dipandu oleh Urrofi. Pada malam puncak penobatan Bintang Marina juga dimeriahkan dengan penampilan spesial dari Mawar De Jongh sebagai Brand Ambassador Marina yang dikenal sebagai sosok yang konsisten berkarya dan memberikan dampak positif dengan beragam prestasi yang dimiliki di dunia tarik suara dan layar lebar.

Elfia menambahkan perjalanan para Bintang Marina ini tidak mudah karena mereka berhasil menyisihkan lebih dari 8 ribu kandidat dari seluruh Indonesia dengan berbagai ide menarik dan kegiatan positif yang telah dilakukan hingga akhirnya tiba pada malam puncak acara pemberian penghargaan dan penobatan kepada 20 Bintang Marina 2022. Melalui program ini, kedepannya Bintang Marina akan menjadi representatif perempuan muda yang memiliki kegiatan positif dan menjadi agen perubahan yang dapat menginspirasi sesuai dengan passion yang dimiliki,” kata Elfia Rahmi.

