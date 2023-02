Hari Valentine Besok, 5 Ide Hadiah Sederhana Tapi Berkesan

TEMPO.CO, Jakarta -Hari Valentine kerap diperingati di banyak belahan dunia setiap tanggal 14 Februari setiap tahunnya. Banyak orang yang berkesempatan untuk mengungkapkan rasa cinta dan kasih sayangnya pada hari tersebut.

Mempersiapkan kado Valentine terbaik untuk orang tersayang memang tidak semudah yang kita pikirkan. Hadiah seperti cokelat, bunga, atau boneka beruang dapat menjadi pilihan yang biasa. Di Hari Valentine ini, buat orang tersayang terkesan dengan memberikan hadiah sederhana namun tetap berkesan.

1. Buket Cokelat

Buat hadiah valentine untuk pacar wanita yang unik dan tidak biasa bias dilakukan dengan memberikan buket cokelat. Terutama jika pasanganmu adalah pencinta makanan manis seperti cokelat. Buket cokelat bisa dibikin sendiri alias do it yourself. Biasanya laki-laki sangat anti dengan kreasi tangan, tetapi justru ini yang membuat kado valentine ini special.

2. Parfum

Hampir setiap orang pasti menyukai dan memakai wewangian untuk menunjang penampilannya. Melengkapi penampilan mereka dengan parfum bisa membuat seseorang lebih semangat dan percaya diri dalam menjalani kegiatan sehari-hari, terlebih lagi saat bertemu banyak orang. Ungkapkan cintamu dengan membuatnya lebih percaya diri.

3. Foto Polaroid atau Sejenisnya

Kumpulan foto polaroid bisa menjadi hadiah yang simple namun mengesankan untuk pasanganmu. Kertas foto polaroid pun berbeda dari kertas foto biasa, jadi seringkali foto polaroid dijadikan pajangan kamar atau hiasan casing HP.

4. Kencan Romantis

Memberikannya surprise jalan-jalan atau liburan romantis untuk dihabiskan berdua bersama pasangan akan membuatnya bahagia. Ajaklah pasanganmu menikmati waktu untuk bersenang-senang dengan mengajaknya nonton film kegemarannnya atau ke tempat wisata favoritnya.

5. Bunga

Bunga menjadi salah satu kado yang populer untuk diberikan kepada kekasih dan pasangan, terutama di Hari Valentine. Tampilannya yang cantik menambah kesan romantic kepada pasangan.

MALINI

