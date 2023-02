Health Provider, Kontribusi Perusahaan untuk Hidup Sehat dan Kurangi Dampak Lingkungan

TEMPO.CO, Jakarta - Menjalani usianya yang lebih dari setengah abad, PT AJINOMOTO INDONESIA (Ajinomoto) semakin memperkuat komitmennya mendampingi masyarakat Indonesia dalam memberikan yang terbaik dengan terus berpegang teguh pada nilai Ajinomoto Shared Value (ASV) yang berfokus pada pilar: health and wellbeing, food resources, dan global sustainability.

Melalui slogan globalnya “Eat Well, Live Well”, Ajinomoto terus memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia sekaligus melangkah ke arah bisnis berkelanjutan yang fokus pada tingkat harapan hidup sehat dan ramah lingkungan. Citra sebagai perusahaan yang peduli akan masalah kesehatan dan lingkungan di Indonesia juga diproyeksikan melalui beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Health Provider Ajinomoto yang merupakan sebutan untuk para karyawan Ajinomoto.

Dalam peringatan Hari Pers Nasional tahun ini, Ajinomoto mengundang beberapa rekan media untuk hadir, menyaksikan dan terlibat langsung dalam inisiatif yang dilakukan oleh Health Provider Ajinomoto dalam membantu mengurangi masalah kesehatan dan lingkungan melalui acara yang bertajuk “Lebih Dekat dengan Health Provider Ajinomoto”. Ajinomoto menyadari, kontribusi dan prestasi yang dicatatkan Ajinomoto selama ini, tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama baik dengan media. Sebagai ungkapan terima kasih dan kesempatan bersilahturahmi secara langsung, Ajinomoto menggelar acara tersebut di Pabrik Ajinomoto yang berlokasi di Mojokerto.

X

Acara yang berlangsung santai ini dibuka dengan sambutan hangat dari Yudho Koesbandryo selaku Direktur PT Ajinomoto Indonesia. Rekan-rekan media juga diajak untuk berkeliling pabrik melihat proses pembuatan produk MSG Ajinomoto dan co-product yang dihasilkan dari sisa produksi Ajinomoto. Selain membagikan informasi mengenai keamanan MSG dan pentingnya diet garam, Health Provider dari Agridev Department juga mendemonstrasikan penyebaran pupuk AJIFOL menggunakan drone ke para petani di desa Gayam.

“Sejalan dengan Ajinomoto Share Value (ASV) perusahaan, Ajinomoto giat menginformasikan kepada masyarakat mengenai manfaat dari AJIFOL sebagai wujud praktik ekonomi sirkular melalui pengolahan produk samping (By Product) yang dalam prosesnya mengacu pada Eco Activity dan Bio Cycle, yang dapat diolah menjadi produk dengan nilai jual (Co Product). Kami berharap inisiatif lingkungan yang kami giatkan ini dapat menginspirasi banyak pihak untuk bergerak bersama guna menjaga lingkungan sekitar tetap asri”, ujar Yudho.

Baca Juga: Bumi Indus Padma Jaya Dukung Industri Berkelanjutan

Direktur PT Ajinomoto Indonesia, Yudho Koesbandryo saat ditemui di pabrik Ajinomoto Mojokerto, Kamis, 9 Februari 2023/Foto: Tempo.co/Ecka Pramita

Meningkatkan asupan makanan bergizi bagi masyarakat

Sebagaimana kita ketahui Indonesia adalah salah satu dari negara yang menghadapi masalah gizi yang kita kenal dengan Triple Burden Malnutrition. Yaitu masalah kekurangan Gizi (Undernutrition/stunting), Obesitas (Overnutrition) dan Hidden hunger (micronutrient dan deficiencies).

Sebagai salah satu perusahaan makanan nomor satu di Indonesia, kami menyadari bahwa kami adalah bagian dari keluarga Indonesia, dan karenanya kami sebagai Health Provider merasa perlu untuk membantu masyarakat Indonesia dalam memperbaiki dan meningkatkan asupan makanan bergizi bagi masyarakat Indonesia.

Contohnya, di bulan Desember 2022 yang lalu Ajinomoto mengajak para ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Surabaya untuk terlibat dalam acara GEMBIRA (Gerakan Masak Bergizi Bersama Ajinomoto Health Provider). Sebanyak lebih dari 400 orang ibu mendapatkan edukasi mengenai pentingnya gizi seimbang, dan bagaimana cara mengatur asupan gizi seimbang untuk keluarga.

Hari ini kami sebagai Health Provider mengajak beberapa rekan media turun langsung ke

masyarakat memberikan penyuluhan dan membagikan informasi mengenai kemanan MSG dan pentingnya diet garam kepada para ibu di desa Gayam – Mojokerto”, ujar Grant Senjaya – Head of Public Relations Department PT Ajinomoto Indonesia.

Grant menjelaskan, “Perayaan Hari Pers Nasional tahun ini kami adakan sedikit berbeda. Bersyukur, pembatasan PPKM sudah mulai membaik, sehingga kami dapat mengundang beberapa rekan media dari Jakarta dan Jawa Timur untuk datang langsung mengunjungi pabrik pertama kami di Mojokerto. Semoga di tahun-tahun selanjutnya hubungan baik, kerjasama dan kolaborasi antara Ajinomoto dan rekan-rekan media dapat terus berlanjut, sehingga hubungan antara Ajinomoto dan media menjadi semakin solid”.

Pilihan Editor: Perlunya Edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di 2023

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.