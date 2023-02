Gangguan Melamun, Apa Saja Dampak Buruknya?

TEMPO.CO, Jakarta - Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melamun berarti termenung sambil pikiran melayang ke mana-mana. Jika sewajarnya, melamun berkemungkinan mengurangi stres dan kecemasan, dikutip dari Verywell Mind. Melamun membuat seseorang mengalir bebas dan mengabaikan sejenak keadaannya.

Tapi, melamun juga bisa berdampak sebaliknya atau membuat orang tidak bisa menyesuaikan diri. Kondisi itu ketika melamun menjadi sangat mengganggu kegiatan dan kehidupan seseorang. Misalnya, melamun sangat detail dan fantastis sampai mengabaikan tugas dan pekerjaannya.

Merujuk Sleep Foundation, gangguan melamun itu pertama kali didefinisikan pada 2002. Tapi, belum diakui dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). Kondisi melamun yang buruk itu biasanya dialami orang yang mengalami kecemasan, depresi dan gangguan obsesif-kompulsif.

Gejala gangguan melamun

Mengutip Healthline, orang dengan gangguan melamun berkemungkinan mengalami beberapa kondisi, antara lain:

1. Lamunan sangat jelas dan memiliki karakternya sendiri, seperti plot, detail, dan fitur cerita yang kompleks

2. Lamunan dipicu oleh peristiwa kehidupan nyata, seperti suara, benda, bau, percakapan, dan film

3. Kesulitan menyelesaikan tugas sehari-hari karena terlalu sering melamun

4. Kesulitan tidur saat malam, karena keinginan yang luar biasa untuk terus melamun

5. Melakukan gerakan berulang, ekspresi wajah, berbisik, dan berbicara sendiri saat melamun

6. Lamunan berlangsung hingga berjam-jam.

Merujuk Cleveland Clinic, orang yang mengalami gangguan melamun sering bergumul dengan perasaan negatif.

1. Gangguan sosial

Memilih untuk melamun daripada menghabiskan waktu dengan orang lain.

2. Gangguan pekerjaan, hobi

Ini terjadi karena memilih menghabiskan waktu untuk melamun daripada beraktivitas

3. Perasaan malu dan bersalah

Merasa tidak enak dan malu ketika sadar sudah banyak waktu untuk melamun. Kondisi itu terasa telah mengganggu bagian lain dari kehidupan

4. Ketagihan

Merasa kesal dan marah ketika melewatkan kesempatan untuk melamun.

