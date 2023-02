Catat, Ini Daftar Sayuran Penurun Kolesterol

TEMPO.CO, Jakarta - Penyebab kolesterol tinggi adalah gaya hidup yang tidak sehat dan sering mengonsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Jika kondisi kolesterol tinggi terus didiamkan, bisa meningkatkan risiko terserang penyakit jantung.

Karena itu, penting bagi penderita kolesterol tinggi untuk mengontrol penyakit tersebut dengan memperhatikan pola makan sehat dan mengonsumsi sayuran tertentu yang dapat membantu menurunkan dan mengelola kadar kolesterol.

Dilansir dari Eat This Not That, berikut lima sayuran terbaik untuk menurunkan kadar kolesterol:

X

1. Bayam

Bayam mengandung vitamin, mineral, dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, terutama dalam menjaga kesehatan jantung. Serat dapat menurunkan kolesterol jahat yang beredar ke seluruh tubuh karena serat dan kolesterol akan saling menempel sehingga dikeluarkan dari tubuh secara alami dan sekaligus menurunkan kolesterol.

Baca Juga: 11 Makanan yang Harus Dihindari Pasien Kolesterol Tinggi

2. Kubis

Kubis bagus untuk menjaga jantung yang lebih sehat, mengandung antioksidan dan sifat anti-inflamasi yang membantu melindungi dari serangan penyakit jantung. Kubis juga mengandung vitamin C yang sangat baik dalam membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan dapat menurunkan tekanan darah.

3. Asparagus

Asparagus adalah sayuran lain yang penuh nutrisi bermanfaat. Asparagus mengandung vitamin, mineral, serat, dan nutrisi lain yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Kaya folat, asparagus juga membantu menurunkan kadar homosistein dalam tubuh, yang dapat mengurangi risiko penyakit jantung dengan meningkatkan sirkulasi darah.

4. Brokoli

Brokoli lezat dan penuh nutrisi yang menyehatkan jantung dan membantu mengelola kolesterol karena memiliki kadar serat dan vitamin C yang tinggi. Brokoli juga mengandung beta-karoten, yang membantu mencegah oksidasi kolesterol jahat atau LDL dalam aliran darah.

5. Artichoke

Artichoke tidak seperti sayuran lain seperti brokoli atau bayam. Sayuran ini penuh vitamin dan mineral yang dapat membantu mengelola kolesterol. Artichoke tinggi serat, magnesium, dan antioksidan seperti vitamin C dan beta-karoten. Sayuran ini juga mengandung vitamin K, yang membantu mencegah pembentukan gumpalan darah di dalam arteri dan dapat membantu mengurangi peradangan di seluruh tubuh.

IDRIS BOUFAKAR

Pilihan Editor: Kenali Tanda-tanda Kolesterol Tinggi pada Jari dan Kaki