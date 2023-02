Diet South Beach, Bagaimana Tahapannya?

TEMPO.CO, Jakarta - Ada berbagai macam jenis diet. Salah satunya yang populer diet south beach. Merujuk Mayo Clinic, diet south beach dipopulerkan oleh ahli jantung asal Amerika Serikat Arthur Agatston pada 2003 .

Metode diet itu ditulis dalam buku berjudul The South Beach Diet: The Delicious, Doctor-Designed, Foolproof Plan for Fast and Healthy Weight Loss. Diet ini berfokus pembatasan asupan karbohidrat, tapi memperbanyak protein dan lemak.

Tujuan diet south beach

Tujuan diet south beach mengubah keseimbangan keseluruhan dari makanan yang dikonsumsi untuk penurunan berat badan dan gaya hidup sehat. Arthur menjelaskan, kunci untuk menurunkan berat badan secara sehat bukan menghilangkan semua karbohidrat dan lemak dari program diet. Tapi, kecermatan memilih jenis karbohidrat dan lemak yang tepat.

Mengutip Everyday Health, diet south beach mencakup tiga fase berlainan. Fase satu berlangsung selama dua pekan yang bertujuan untuk mengatur ulang tubuh guna membakar lemak, meningkatkan metabolisme, dan mengurangi keinginan berlebihan mengonsumsi gula dan pati.

Fase dua untuk penurunan berat badan yang stabil dengan menambahkan karbohidrat yang baik ke dalam diet. Fase 3 pemeliharaan dan mempertahankan berat badan yang telah dicapai.

Adapun fase dua dari diet south beach yang paling membatasi pilihan makanan. Asupa yang boleh dikonsumsi hanya makanan dengan sumber protein tanpa lemak, sayuran dan polong-polongan berserat tinggi, kacang-kacangan, produk susu rendah lemak, dan lemak tak jenuh.

Memasuki fase 2, sejumlah makanan yang merupakan sumber karbohidrat sehat ditambahkan menu diet seperti biji-bijian, buah-buahan, roti gandum, dan beras merah. Makanan yang perlu dihindari karbohidrat olahan, jus buah, kentang putih, dry fruits, dan makanan manis seperti es krim dan selai. Fase dua ini dijalani hingga target berat badan tercapai.

Fase tiga ditujukan untuk menjadi kebiasaan seterusnya. Fase ini diharapkan untuk mempertahankan pola makan yang telah dilakukan selama fase satu dan dua. Di fase ini, segala jenis makanan bisa dikonsumsi dalam porsi terbatas.

