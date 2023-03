7 Jenis Tes Kompetensi Bahasa Inggris untuk Daftar Beasiswa

TEMPO.CO, Jakarta - Mendaftarkan diri sebagai mahasiswa luar negeri bukanlah hal yang mudah karena Anda harus menyelesaikan banyak persyaratan. Hal itu membutuhkan banyak waktu hingga bertahun lamanya. Salah satunya tes kemampuan bahasa Inggris. Untuk mendaftar sebagai mahasiswa di kampus impian Anda yang berada di Amerika Serikat, Anda harus memenuhi syarat kelulusan.

Syaratnya adalah melaksanakan dan memenuhi standar kelulusan SAT (Scholastic Aptitude Test). Ada juga beberapa tes mengukur kemampuan bahasa Inggris Anda secara umum dan di wilayah tertentu. Berikut:

1. TOEFL iBT

Baca Juga: Australia Peringati 70 Tahun Kucurkan Beasiswa ke Indonesia

Untuk melaksanakan tes Test Of English as a Foreign Language Internet Based Test (TOEFL iBT), ada kelonggaran untuk Anda melakukan tes dengan memilih pilihan lokasi penyelenggaraan ujian iBT. Pilihannya, yaitu di rumah atau secara daring. TOEFL iBT cukup memakan waktu Anda karena membutuhkan durasi pengerjaan 3-4 jam. Harga tes ini sekitar Rp 3.400.000. Penilaian TOEFL iBT diberikan pada skor 0-120.

X

Ada empat kategori penilaian iBT, yaitu writing, reading, speaking, dan listening. Anda juga akan mendapatkan sertifikat dan hasil tes TOEFL iBT sekitar 10 hari sejak tanggal pelaksanaan tes yang dilakukan.

2. TOEFL ITP

Selanjutnya ada Test of English as a Foreign Language - Institutional Testing Program (TOEFL ITP). TOEFL ITP membebaskan Anda untuk melakukan ujian secara daring atau luring. Metode ujian dapat dilaksanakan secara luring dengan paper-based test. Kemudian, tes ITP berharga sekitar Rp600 ribuan. Juga ada 2 jenis berdasarkan level, yaitu level 1 dengan waktu tersedia hanya 130 menit dengan range skor antara 310-667. Lalu, level 2 dengan waktu yang tersedia hanya 85 menit dengan range skor 200-500. Keduanya akan menguji skill listening, writing, structure, speaking, dan reading.

Sertifikat dan hasil tes TOEFL ITP dari semua level akan didapatkan sekitar 6-10 hari sejak tanggal pelaksanaan tes Anda.

3. IELTS

Ada dua jenis IELTS, yaitu General dan Academic. Jika Anda ingin meraih beasiswa, Anda hanya bisa melaksanakan ujian di pusat penyelenggara ujian resmi. Kemudian, ada dua metode tes yakni paper-based test dan computer-based test. Tes ini cukup mahal sesuai dengan fungsinya, yaitu mulai Rp 3.250.000. Penilaiannya, menggunakan skor 1.0-9.0 dengan waktu tersedia 3 jam. Sertifikat untuk computer-based test bagi Anda yang mengambil general test, akan dikeluarkan sekitar tiga hari setelah pelaksanaan tes. Lalu, untuk paper-based test sekitar 13 hari.

4. PTESOL

Kemudian, ada PTESOL (Proficiency Test of English to Speakers of Other Languages). Tes kemampuan bahasa Inggris ini mungkin cukup asing bagi Anda. Namun, sebenarnya PTESOL adalah salah satu bagian dari prediction-test TOEFL yang diinisiasi oleh Balai Bahasa UPI. Pengujian tes ini juga cukup umum dengan tes prediksi bahasa Inggris lainnya. Antara lain mencakup pengujian listening, structure and writing expression, juga reading.

5. TOEIC

Test of English for International Communication (TOEIC) TOEIC cukup memiliki perbedaan model tes. Ada tiga jenis tes yang diuji pada TOEIC. Pertama ada sesi Listening-Reading dengan biaya Rp 675 ribuan. Kedua ada sesi Speaking, Writing, dan Bridge dengan biaya Rp 1.450.000. Keduanya menggunakan metode tes dengan paper-based test dan computer-based test. Terakhir, ada sesi Bridge dengan biaya Rp 475 ribuan. Namun, sesi bridge hanya menyediakan metode tes paper-based test.

6. SAT

SAT (Scholastic Aptitude Test) adalah jenis tes yang standar penerimaan mahasiswa baru S1 di Amerika Serikat. Tes ini mencakup ujian Evidence-Based Reading and Writing, Math, dan Essay (opsional). Persiapan tes ini cukup memakan waktu 6 sampai 7 bulan dan skor dengan skala 400-1600. Namun, SAT tidak bisa digantikan oleh syarat seperti TOEFL dan IELTS. Biaya yang diperlukan untuk tes SAT juga menggunakan standar mata uang dollar sekitar $108. Sudah termasuk biaya dasar tes SAT sebesar $55 juga biaya zona tes wilayah Indonesia sebesar $53.

7. CAE

CAE (Certificate of Advanced English) disediakan oleh Cambridge Assessment English. Juga dikenal dengan nama Cambridge Advanced Certificate. Tes ini hanya dapat Anda gunakan jika mengambil program studi lanjutan maupun ingin berkarir di Britania Raya. Skala skor untuk tes C1 ada di range 180-210. Lalu, dengan durasi ujian selama 4 jam. Nilai 180 ke atas dianggap lulus dan berhak menerima sertifikat Cambridge Advanced. Biaya tes mulai Rp1.250.000 dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kurs mata uang Poundsterling. Jadi, ikuti terus perkembangan mata uangnya, ya!

NIA HEPPY | ALFI MUNA SYARIFAH