Minum Secangkir Teh Hijau Sebelum Makan Baik untuk Pencernaan, Mengapa?

TEMPO.CO, Jakarta - Menyantap makanan yang enak adalah salah satu kenikmatan yang paling sederhana dalam menjalani hidup. Namun, pernahkah menikmati makanan dan kemudian mengalami masalah pencernaan yang membuat tubuh merasa tidak nyaman dan kembung? Makan makanan yang banyak dapat membebani sistem pencernaan. Hal ini juga dapat menjadi hal buruk bagi mereka yang sudah memiliki masalah pencernaan.

Sangatlah penting untuk menghindari masalah pencernaan tetap optimal. Namun, bukan berarti harus berkompromi dengan semua makanan tersebut, berikut adalah beberapa hal-hal yang harus dilakukan sebelum makan karena dapat melancarkan pencernaan secara drastis.

1. Minum Air Putih

Dikutip dari food.ndtv.com “Things To Do Before Your Meal To Improve Your Digestion” untuk sistem pencernaan yang sehat, tetap terhidrasi adalah kuncinya. Air tidak hanya membantu mencerna makanan padat, tetapi juga menyerap nutrisi penting dengan baik. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan, air tidak boleh dikonsumsi di antara waktu makan karena dapat mengencerkan asam lambung yang sangat penting untuk pencernaan yang optimal. Jadi, praktik terbaiknya adalah minum air 30 menit sebelum makan karena akan membangunkan sistem dan meningkatkan metabolisme.

2. Batasi Asupan Alkohol

Metabolisme yang lambat dapat membuat merasa kembung dan tidak nyaman. Metabolisme yang lebih cepat tidak hanya membuat tubuh tidak mudah lelah, tetapi juga dapat membantu proses pencernaan. Alkohol memiliki kecenderungan untuk memperlambat metabolisme tubuh yang dapat menyebabkan pembakaran makanan menjadi kurang efisien. Sangat penting untuk membatasi asupan alkohol sebelum makan karena dapat menyebabkan makanan bertahan lebih lama di dalam perut.

3. Minum Secangkir Teh Hijau

Teh hijau adalah antioksidan kuat yang tidak hanya dapat mengurangi peradangan dalam tubuh, tetapi juga dapat meningkatkan metabolisme. Jika ingin makan pastikan sudah minum secangkir teh hijau 30 menit sebelum makan apa pun.

4. Makan Makanan Pahit Sebelum

Makan makan makanan pahit dalam bentuk makanan pembuka dapat menstimulasi proses pencernaan secara luas. Dianjurkan untuk meminum sesendok cuka sari apel mentah dalam beberapa ons air 30 menit sebelum makan. Selama proses pencernaan, asam lambung diperlukan untuk memecah makanan menjadi potongan-potongan kecil dan makanan pahit memiliki tujuan yang sama. Makanan pahit dapat membantu meningkatkan sekresi asam lambung di perut yang pada akhirnya akan membantu mencerna makanan dalam jumlah besar.

