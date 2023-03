Manfaat Mengonsumsi Daging Kepiting

TEMPO.CO, Jakarta - Daging kepiting memiliki tekstur yang berbeda dibandingkan hewan laut bercangkang lainnya. Daging kepiting banyak mengandung nutrisi. Mengutip Healthline dalam publikasi What Is Shellfish? Everything You Need to Know, secara umum hewan bercangkang memiliki banyak kandungan protein, lemak sehat, dan mineral. Namun, hewan bercangkang juga salah satu penyebab alergi.

Manfaat daging kepiting

Penyajian 85 gram daging kepiting mengandung 74 kalori dan 0,92 gram lemak. Hewan laut bercangkang mengandung asam lemak omega 3. Hewan laut bercangkang juga mengandung zat besi, zinc, magnesium, dan vitamin B12.

Kandungan nutrisi daging kepiting akan tetap bertahan jika diolah secara dikukus atau dipanggang. Tapi jika digoreng tepung berkemungkinan mengandung tambahan kalori, karbohidrat olahan, tambahan garam, dan bahan tidak sehat lainnya.

Mengutip WebMD dalam publikasi Crab: Are There Health Benefits?, kandungan protein dalam kepiting bermanfaat sebagai pembentuk dan memelihara otot. Kandungan lainnya, seperti asam lemak omega 3, vitamin B12, dan selenium juga berguna bagi tubuh.

Nutrisi asam lemak omega 3 meningkatkan kesehatan jantung. Nutrisi ini membantu menurunkan trigliserida, mengurangi pembekuan darah, dan memperkecil kemungkinan detak jantung tak teratur.

Vitamin B12 yang terkandung dalam kepiting membantu mengurangi risiko anemia defisiensi vitamin. Orang dengan anemia defisiensi vitamin tak memiliki cukup sel darah merah yang sehat.

Akibatnya, kemungkinan akan mengalami kelelahan dan merasakan kondisi yang lemah. Konsumsi kepiting, setidaknya sekali dalam satu pekan berkemungkinan rendah mengalami risiko demensia dan Alzheimer. Manfaat ini bersumber dari asam lemak omega 3.

