Ketahui 8 Cara Glow Up untuk Tingkatkan Rasa Percaya Diri

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap orang memiliki cara glow up masing-masing. Bagi anak muda rasanya tidak asing mendengar istilah glow up ini. Glow up digambarkan seperti perubahan yang terjadi secara fisik dengan sangat signifikan sehingga orang melihatnya terpana seperti berbeda orang. Tak jarang juga banyak yang mulai membandingkan dirinya dengan orang lain karena berhasil melakukan perawatan yang lebih baik.

Umumnya glow up bukan hanya terjadi pada perubahan fisik, namun bisa juga karena perubahan mental dan emosional yang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semakin kita paham dengan diri sendiri dan suka berpikir positif, maka akan lebih menyenangkan dan itu menjadi kunci glow up.

Mengutip dari Collins Dictionary, apabila Anda mengatakan bahwa seseorang glow up, maksudnya adalah mereka menjadi lebih dewasa, percaya diri, dan menarik. Ingin tahu bagaimana cara glow up yang bisa dilakukan secara sederhana dan bertahap, simak penjelasan berikut.

1. Menentukan Goals

Tahap awal cara glow up adalah Anda perlu tentukan goals yang ingin dicapai. Sangat mudah, Anda hanya perlu menyiapkan jurnal dan meluangkan sedikit waktu lalu tulislah hal-hal yang ingin dicapai dalam hidup dan apa saja prioritas itu. Setelah ditulis, jangan hanya didiamkan saja tetapi jadikan itu sebagai bahan motivasi supaya Anda semakin bersemangat untuk glow up. Lakukan saja goals tersebut perlahan jangan terburu-buru.

2. Makanan dengan Kandungan Bergizi

Menikmati makanan yang bergizi selain baik untuk tubuh juga bagus untuk kesehatan mental. Makanlah makanan dengan nutrisi dan gizi seimbang. Konsumsi buah-buahan dan sayur setiap harinya agar memiliki energi yang cukup dan juga Anda tetap memiliki gaya hidup sehat serta bahagia.

3. Perawatan Wajah

Cara glow up selanjutnya adalah peduli dengan wajah. Artinya gunakan skincare agar wajah Anda terus terawat. Gunakan mulai dari cuci muka, serum, pelembab, hingga sunscreen. Kalau Anda suka maskeran, itu juga dapat dicoba misalnya dua kali dalam seminggu. Memiliki wajah yang sehat pasti membuat Anda juga semakin senang melihatnya.

4. Meningkatkan Kemampuan Make Up

Make Up bukanlah hal yang baru dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sedang berpergian saja terkadang kita tidak lupa untuk make up. Namun coba Anda mencoba cari tahu hal-hal baru dalam make up yang belum diketahui sebelumnya lalu gunakan pada wajah Anda. Itu bisa menjadi salah satu meningkatkan skill make up secara perlahan.

5. Gunakan Outfit Sesuai dengan Bentuk Tubuh

Kalau Anda ingin tahu cara glow up secara sederhana, bisa dimulai dari menggunakan baju dan celana yang sesuai dengan tubuh Anda. Jika sekarang merasa belum percaya diri dengan outfit yang digunakan, cobalah untuk mencari inspirasi di internet atau melihat orang lain tanpa harus mengikutinya. Tidak ada salahnya untuk mencoba terlebih dahulu, Anda harus percaya diri dengan apa yang dilakukan.

6. Gaya Rambut Baru

Gaya rambut baru mungkin bisa saja terlihat Anda sebagai sosok berbeda dari sebelumnya. Anda bisa memulainya dengan mengganti model potongan rambut yang belum pernah dicoba dan ternyata cocok. Selain potong rambut, Anda juga bisa mewarnai rambut yang sebelumnya belum pernah dilakukan.

7. Minum Air Putih yang Banyak

Mengonsumsi air putih sebanyak dua liter dalam sehari itu memang sudah anjuran dan juga salah satu cara glow up yang paling sederhana. Tubuh memiliki kandungan air sekitar 70 persen dan sangat berguna dalam kinerja organ tubuh. Dengan minum air putih juga membantu kulit yang terhidrasi menjadi lebih baik dan membantu melawan racun dalam tubuh.

8. Hindari Membandingkan Diri dengan Orang Lain

Cara glow up yang terakhir adalah hindari untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kalau Anda terus-terusan melakukan itu, maka akan semakin tidak percaya diri. Jadi fokuslah pada diri sendiri dan cari ilmu pada orang lain bukan untuk membandingkannya.

Demikianlah delapan tips glow up yang sebenarnya mudah untuk dilakukan, tetapi Anda perlu konsisten. Banyak orang yang tidak berhasil hanya karena tidak konsisten sehingga masih kurang percaya diri. Cobalah secara perlahan dan jangan terlalu memaksakan diri sendiri ingin seperti orang lain. Semoga bermanfaat.

