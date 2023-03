Cukupi Asupan Vitamin C untuk Jaga Daya Tahan kala Cuaca Ekstrem

TEMPO.CO, Jakarta - Cuaca ekstrem yang tidak menentu akhir-akhir ini membuat tubuh rentan terserang berbagai penyakit karena menurunnya daya tahan tubuh. Perubahan cuaca yang tiba-tiba dari panas ke hujan bisa menyebabkan kualitas udara menjadi buruk dan tubuh berisiko terkena flu, batuk, hingga demam.

Berikut sejumlah kiat yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan di kala cuaca ekstrem.

Cukup istirahat

Bekerja dan bermain seharian pasti bikin lelah dan berisiko menurunkan daya tahan tubuh. Untuk itu, penuhi waktu tidur yang cukup setiap hari 7-8 jam. Dengan istirahat yang cukup, tubuh akan lebih rileks di pagi hari dan siap beraktivitas lebih optimal.

Sempatkan olahraga

Rebahan memang lebih enak dibanding harus jogging di pagi hari. Namun, 30 menit jogging bisa membantu membakar 190 kalori. Selain membuat sehat dan membantu menyegarkan tubuh, olahraga juga bisa membakar kalori berlebihan di tubuh.

Makan sayur dan buah

Nasi padang dan gorengan boleh jadi menu makan favorit. Tapi ingat, penuhi asupan serat, vitamin, dan mineral penting lain dari sayur dan buah. Ada kandungan nutrisi penting pada buah dan sayur yang bisa membantu melawan penyakit. Pastikan makan sayur dan buah setiap hari. Mulai ganti camilan tinggi garam dengan beberapa porsi buah atau sayur supaya kekebalan tubuh tetap terjaga.

Penuhi asupan vitamin C harian

Yang terpenting adalah kebutuhan vitamin C selalu terpenuhi supaya tubuh tetap sehat untuk bantu meningkatkan kadar antioksidan di dalam darah hingga 30 persen. Jika kadar antioksidan sudah tercukupi, tubuh akan mampu mencegah kerusakan sel akibat paparan radikal bebas.

Manfaat lain yang bisa didapatkan dengan rutin minum vitamin C yaitu bisa menurunkan risiko penyakit yang disebabkan oleh hipertensi, salah satunya penyakit jantung. Sumber vitamin C alami bisa didapatkan dari berbagai sayur dan buah, mulai dari jeruk, lemon, jambu, stroberi, tomat, hingga paprika. Selain itu, memenuhi kebutuhan vitamin C harian bisa dibantu suplemen.

