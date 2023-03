Perbedaan Less Sugar dan Low Sugar, Apa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu cara terbaik mengurangi asupan gula membatasi minuman manis, soda, teh kemasan, kopi, minuman berenergi. Ada dua pilihan produk yang diklaim rendah gula, produk berlabel less sugar dan low sugar. Dua sebutan untuk produk rendah gula itu, tak sama kandungannya.

Apa perbedaan less sugar dan low sugar?

Gula salah satu komponen dari karbohidrat yang jika dikonsumsi berlebihan disimpan dalam bentuk lemak. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyarankan orang dewasa dan anak-anak mengurangi asupan gula bebas harian. Artinya, konsumsi gula dalam batas yang sewajarnya. Industri makanan dan minuman kemasan juga didorong untuk berperan memberikan informasi label produk.

Menurut U.S. Food and Drug Administration (FDA), produk yang dianggap low sugar tidak boleh mengandung lebih dari 5 gram gula per sajian atau 100 gram produk. Hal itu juga mengacu klaim label yang dikeluarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 13 Tahun 2016. Sedangkan, less sugar mengandung 25 persen gula sedikit dibandingkan versi orisinalnya, dikutip dari Heart.org.

Produk less sugar cenderung menggunakan gula alami sebagai pengganti pemanis tambahan, seperti madu, agave, atau buah-buahan yang dihaluskan. Sedangkan, produk low sugar biasanya tidak menggunakan gula alami, melainkan pemanis buatan. Soal cara pengolahan, low sugar cenderung menggunakan pemanis buatan, seperti aspartam atau sukralosa, bisa juga sama sekali tidak menggunakan gula.

Saat melihat klaim kandungan gula suatu produk menggunakan informasi label fakta gizi dan daftar bahan untuk memastikannya pilihan yang lebih sehat. Penting untuk mengetahui batas harian yang disarankan American Heart Association untuk gula tambahan.

Beberapa kiat konsumsi makanan dan minuman sehat yang manis.

1. Pola makan konsumsi buah dan sayuran.

2. Konsumsi sebagian besar makanan padat nutrisi yang cenderung rendah gula tambahan.

3. Pilih produk sedikit tambahan gula.

