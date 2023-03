Gejala dan Cara Mengatasi Infeksi Saluran Kemih (ISK) pada Anak

TEMPO.CO, Jakarta - Saluran kemih merupakan sistem drainase tubuh manusia yang membantu membuang urine. Ini meliputi dua ginjal, dua ureter, kandung kemih, dan uretra. Seperti bagian tubuh lainnya, saluran kemih juga dapat mengalami gangguan kesehatan. Salah satunya adalah infeksi yang terjadi karena bakteri yang disebut infeksi saluran kemih (ISK).

ISK umum terjadi pada orang dewasa dan anak-anak, terutama pada wanita. Ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni ISK atas dan bawah. ISK bagian atas adalah ketika ada infeksi ginjal atau infeksi ureter, saluran yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. ISK bagian bawah mengacu pada infeksi kandung kemih atau infeksi uretra, saluran yang membawa urine dari kandung kemih keluar dari tubuh.

Penyebab ISK pada anak?

Menurut National Health Service (NHS), kebanyakan ISK pada anak disebabkan oleh bakteri dari sistem pencernaan yang masuk ke uretra. Ini bisa terjadi dalam beberapa cara. Anak menyeka dari belakang ke depan setelah buang air dapat meningkatkan kemungkinan ISK. Ini karena bakteri kemungkinan besar masuk ke uretra, lalu menuju ke kandung kemih, ureter, ginjal, dan mulai tumbuh.

Gejala umum yang harus diwaspadai pada anak-anak

Tanda-tanda umum yang menunjukkan bahwa anak mengalami ISK meliputi:

- Suhu tubuh tinggi (demam)

- Muntah

- Kelelahan dan kurang energi (lesu)

- Cepat marah

- Kesulitan makan

- Kulit dan bagian putih mata menguning (jaundice)

ISK juga dapat menyebabkan gejala kencing tertentu, di antaranya:

- Nyeri atau sensasi terbakar saat buang air kecil

- Sering buang air kecil

- Sengaja menahan kencing

- Mengompol

- Sakit di perut

- Kencing berbau tidak sedap dan keruh.

Cara mengurangi risiko ISK pada anak

Menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), cara mengurangi risiko ISK pada anak bisa dilakukan dengan minum cukup cairan, mengikuti kebiasaan kamar mandi dan popok yang baik, mengenakan pakaian longgar, dan segera mendapatkan perawatan untuk masalah kesehatan terkait dapat membantu mencegah ISK pada anak.

Pilihan pengobatan

ISK atau infeksi kandung kemih pada anak dapat diobati dengan antibiotik, obat untuk melawan bakteri. Antibiotik apa yang dikonsumsi anak didasarkan pada usia, alergi terhadap antibiotik, dan jenis bakteri penyebab ISK.

Anak-anak di atas dua bulan biasanya minum antibiotik melalui mulut dalam bentuk cair atau tablet kunyah. Perawatan di rumah yang dapat dilakukan meliputi minum banyak air dan menggunakan heating pad di punggung atau perut anak untuk mengurangi rasa sakit.

HATTA MUARABAGJA

