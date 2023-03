20 Maret Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Sedunia, Begini Sejarahnya

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap tahunnya pada tanggal 20 Maret, World Oral Health Day diperingati guna mendorong semua orang untuk berjanji menjaga kesehatan gigi dan mulut. Melansir World Oral Health Day, Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Sedunia adalah inisiatif dari Federation Dentaire International (FDI) World Dental Federation. Bertujuan mencapai kesehatan gigi dan mulut yang optimal untuk semua orang, ini adalah sebuah organisasi yang menyatukan dunia kedokteran gigi.

Awalnya, World Oral Health Day dirayakan pada 12 September yang diumumkan pertama kali tahun 2007, berdasarkan tanggal lahir pendiri FDI yakni Dr Charles Godon. Akan tetapi kampanye itu tidak diaktifkan sepenuhnya sampai tahun 2013. Setelahnya tanggal tersebut diubah menjadi 20 Maret untuk menghindari konflik dengan FDI World Dental Congress yang dilaksanakan pada bulan September.

Baca Juga: Pakar Sebut Masih Banyak Orang Salah Waktu Menyikat Gigi

Tanggal 20 dipilih guna mencerminkan bahwa lansia harus mempunyai total 20 gigi alami di akhir hidupnya agar dinilai sehat, dan anak-anak harus memiliki 20 gigi bayi. World Oral Health Day bertujuan memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan, alat, dan kepercayaan diri guna menjaga kesehatan mulut. Mengutip nationaltoday.com, Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Sedunia diciptakan untuk menyebarkan kesadaran terkait kebersihan mulut yang baik.

X

Tahun 2013 menjadi tahun dimana dunia merayakan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Sedunia yang pertama. Pada tahun 2021, World Dental Federation mengumumkan tema yang akan digunakan selama tiga tahun yakni Be Proud of Your Mouth atau Banggalah dengan Mulut Anda. Ini untuk mempromosikan kampanye di seluruh dunia guna mencapai kesehatan mulut yang sempurna.

Mengutip nationaldaycalendar.com, hal terbaik yang bisa dilakukan untuk berpartisipasi pada World Oral Health Day adalah dengan berjanji menjaga kesehatan mulut. Beberapa cara lainnya seperti menjadwalkan pemeriksaan gigi secara rutin, dan mempelajari bagaimana kesehatan mulut memengaruhi kesehatan tubuh. Jangan lupa untuk menyebarkan kesadaran tentang Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Sedunia di media sosial dengan #WorldOralHealthDay atau #WOHD.

Baca Juga: Ini Tema Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Sedunia 2023

Pilihan editor : Selain Gigi Bolong, Ini Masalah Kesehatan yang Bisa Dideteksi dengan Cek ke Dokter Gigi Rutin

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.