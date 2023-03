Ini Tema Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Sedunia 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Sedunia yang diperingati pada tanggal 20 Maret memiliki tema yang berbeda-beda di setiap tahunnya. Masing-masing tema tersebut mempunyai tujuan tersendiri. Lalu apakah tema World Oral Health Day tahun 2023?

Tema kampanye tahun ini berfokus pada pentingnya kesehatan mulut di setiap tahap kehidupan. Merangkum fdiworlddental.org, pada tanggal 22 September kampanye World Oral Health Day 2023 secara resmi diluncurkan selama FDI's World Dental Parliament di Jenewa, Swiss. Ini menandai 2023 menjadi tahun terakhir dari kampanye tiga tahun Be Proud of Your Mouth yang diterbitkan tahun 2021.

Baca Juga: Pakar Sebut Masih Banyak Orang Salah Waktu Menyikat Gigi

Kampanye tersebut mengirim pesan kepada semua orang di seluruh dunia untuk menghargai dan menjaga mulut. Berapa pun usia Anda, sangat penting merawat dan menjaga kesehatan mulut demi kualitas hidup yang baik. Itulah mengapa tahun ini, FDI menyerukan untuk Bangga dengan Mulut Anda.

X

Sejak meluncurkan tema kampanye, FDI sudah berusaha menginspirasi perubahan positif dengan mendidik masyarakat terkait peran penting mulut yang sehat dalam kehidupan. Pada tahun ini, FDI hendak melakukan kampanye selangkah lebih maju dengan berfokus pada pentingnya merawat mulut di setiap tahap kehidupan.

Sementara tahun 2021, FDI mendorong tindakan dengan berfokus pada pentingnya kesehatan mulut untuk kesehatan secara menyeluruh. FDI pada tahun 2022, menyoroti fakta bahwa mulut yang tidak sehat bisa sangat berpengaruh pada setiap aspek kehidupan dan dibutuhkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan. Itulah sebabnya, FDI menyerukan kepada semua orang untuk Be Proud of Your Mouth for a Lifetime of Smiles.

Berdasarkan laman World Oral Health Day, Be Proud of Your Mouth merupakan tema kampanye dari tahun 2021 sampai 2023. Tema ini mengirim pesan yang sederhana tetapi kuat. Sebab Banggalah dengan Mulut Anda, dengan kata lain memiliki makna hargai dan jagalah.

Berikut ini deretan tema kampanye Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Sedunia dari tahun 2013 sampai sekarang.

2023: Healthy Teeth for Healthy Life (Gigi Sehat untuk Hidup Sehat)

2014: Celebrating Healthy Smiles (Merayakan Senyum Sehat)

2015: Smile for Life! (Tersenyumlah untuk Hidup!)

2016: Healthy Mouth. Healthy Body. ( Mulut Sehat. Badan Sehat)

2017: Live Mouth Smart

2018: Say Ahh: Think Mouth Think Health (Katakan Ahh: Pikirkan Mulut Pikirkan Kesehatan)

2019: Say Ahh: Act on Mouth Health (Katakan Ahh: Bertindak tentang Kesehatan Mulut)

2020: Say Ahh: Unite for Mouth Health (Katakan Ahh: Bersatu untuk Kesehatan Mulut)

2022: Be Proud of Your Mouth for Your General Health (Abnggalah dengan Mulut Anda untuk Kesehatan Umum Anda)

2022: Be Proud of Your Mouth for Happiness and Well-being (Banggalah dengan Mulut Anda untuk Kebahagiaan dan Kesejahteraan Anda)

2023: Be Proud of Your Mouth for a Lifetime of Smiles (Banggalah dengan Mulut Anda untuk Senyuman Seumur Hidup).

WORLD ORAL HEALTH DAY.ORG | FDI WORLD DENTAL.ORG

Pilihan editor : Anak Malas Menyikat Gigi Malam Hari, Hati-hati Dampak Buruknya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.