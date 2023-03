Dietnya Dikritik, Gwyneth Paltrow Mengaku Tak Hanya Makan Kaldu Tulang dan Sayur

TEMPO.CO, Jakarta - Gwyneth Paltrow menjalani pola makan yang disebut tidak sehat oleh ahli gizi. Namun, aktris dan pengusaha tersebut membela diri dengan mengatakan bahwa itu berdasarkan kondisi kesehatannya dan atas saran dokternya.

Paltrow membahas reaksi yang dia hadapi sejak mendiskusikan rutinitas kesehatannya di podcast "The Art of Being Well" dari Dear Media empat hari sebelumnya. Paltrow, 50, mengatakan kepada pembawa acara Dr. Will Cole bahwa dia biasanya memulai hari dengan kopi, makan kaldu tulang untuk makan siang, dan sayuran untuk makan malam. Klip video tersebut menjadi viral dan memicu kritik dari pengguna TikTok dan Twitter.

Ketika salah satu pengikut Instagram Paltrow bertanya tentang kontroversi selama tanya jawab penggemar, dia menjawab dengan dua video di Instagram Story-nya.

"Saya pikir penting bagi semua orang untuk mengetahui bahwa saya sedang membuat podcast dengan dokter saya," kata Paltrow dalam Instagram Story-nya. "Jadi, dia adalah orang yang telah bekerja dengan saya selama lebih dari dua tahun sekarang untuk menangani beberapa hal kronis."

Paltrow melanjutkan bahwa dia menderita long COVID dan salah satu gejalanya termasuk tingkat peradangan yang sangat tinggi sejak itu.

"Saya telah bekerja dengan Dr. Cole untuk benar-benar fokus pada makanan yang tidak memicu peradangan," kata pendiri merek gaya hidup Goop itu. "Jadi, banyak sayuran yang dimasak, semua jenis protein, karbohidrat sehat untuk mengurangi peradangan. Ini bekerja dengan sangat baik."

Paltrow menambahkan bahwa dietnya didasarkan pada hasil medisnya dan pengujian ekstensif yang telah saya lakukan sepanjang waktu.

"Ini tidak dimaksudkan untuk diikuti orang lain. Itu benar-benar hanya apa yang berhasil bagi saya, dan itu sangat kuat dan sangat positif. Ini bukan berarti saya makan dengan cara ini sepanjang hari, setiap hari. Dan omong-omong, saya makan jauh lebih banyak daripada kaldu tulang dan sayuran," kata Paltrow. "Saya makan makanan lengkap, dan saya juga memiliki banyak hari makan apa pun yang saya inginkan. Anda tahu, makan kentang goreng dan apa pun. Garis dasar saya adalah mencoba menjadi sehat dan makan makanan yang benar-benar akan menenangkan sistem."

Dalam podcast aslinya, Paltrow mengatakan kepada Dr. Cole bahwa dia berpuasa berselang. "Saya makan malam lebih awal di malam hari. Saya melakukan intermittent fasting yang bagus. Saya biasanya makan sesuatu sekitar jam 12. Di pagi hari, saya akan makan sesuatu yang tidak akan meningkatkan gula darah saya, jadi saya minum kopi. Tapi saya sangat suka sup untuk makan siang. Saya sering makan kaldu tulang untuk makan siang," kata Paltrow.

Dia menambahkan bahwa dia melakukan satu jam gerakan setiap hari untuk berolahraga sebelum masuk ke sauna. Paltrow mengatakan dia mencoba mengikuti diet Paleo untuk makan malam, jadi dia cenderung makan sayur.

Menyusul episode podcast dan reaksi, ahli diet terdaftar dan TikTok Lauren Cadillac mengatakan kepada Insider bahwa banyak yang salah dengan pola makan Paltrow. Berdasarkan rejimen olahraga yang dijelaskan Paltrow selama podcast, jumlah makanan yang dia konsumsi tidak cukup untuk diet sehat.

Gwyneth Paltrow telah menerima kritik atas kebiasaan kesehatannya di masa lalu, termasuk menyarankan agar wanita menguap vaginanya. Pada saat itu, beberapa ginekolog menolak klaim tersebut, dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan luka bakar dan mengganggu keseimbangan antara bakteri baik dan jahat.

