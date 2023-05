7 Gejala Anjing Peliharaan Mengalami Infeksi Saluran Kemih

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Infeksi bakteri mempengaruhi ginjal, kandung kemih, dan uretra. Tidak hanya manusia, anjing juga rentan infeksi saluran kemih. Mengutip publikasi Bacterial Urinary Tract Infections Associated with Transitional Cell Carcinoma in Dogs, karsinoma sel transisi menyebabkan kelainan fungsional dan anatomi yang menyebabkan kecenderungan untuk berkembang infeksi saluran kemih anjing pembawa tumor tidak diketahui.

Mengutip Times of India, dokter hewan Wiggles MyVet Sudama Gupta menjelaskan, gejala anjing peliharaan dengan infeksi saluran kemih bisa berlainan.

Gejala anjing dengan infeksi saluran kemih

1. Sering buang air kecil

Jika anjing buang air kecil lebih sering dari biasanya atau tidak bisa menahan kencing, itu salah satu tanda infeksi salurhan kemih. Anjing dengan infeksi tersebut sering buang air kecil, tapi hanya mengeluarkan sedikit urine.

2. Mengejan untuk buang air kecil

Anjing yang kesulitan mencoba buang air kecil, karena peradangan dan rasa sakit tersebab infeksi.

3. Darah dalam urine

Darah dalam urine bisa menjadi tanda infeksi, tapi juga bisa menunjukkan masalah kesehatan lainnya. Jika melihat darah dalam urine anjing, segera bawa ke dokter hewan untuk menjalani pemeriksaan. Sebab itu sudah menandakan adanya gejala masalah kesehatan yang serius.

4. Urine berbau menyengat

Urine berbau menyengat bisa menjadi tanda infeksi saluran kemih, karena bakteri mengeluarkan bau busuk.

5. Menjilat bagian genital

Jika anjing terus-menerus menjilati bagian genitalnya, itu menandakan ketaknyamanan atau iritasi tersebab infeksi. Menjilat juga bisa menyebarkan infeksi. Itu sebabnya, jika muncul gejala itu segera bawa anjing ke dokter hewan.

6. Inkontinensia urine

Anjing yang mengalami infeksi rentan kesulitan mengendalikan kandung kemihnya yang menyebabkan inkontinensia urine. Kondisi itu mengakibatkan mengompol atau meneteskan urine ketika sedang tidak buang air kecil.

7. Kehilangan nafsu makan dan lesu

Anjing yang mengalami infeksi saluran kemih akan kehilangan nafsu makan, lesu, dan penurunan tingkat energi. Itu tersebab ketaknyamanan dan rasa sakit tersebab infeksi. Segera bawa anjing ke dokter jika terlihat gejala tersebut. Jika dibiarkan gejala itu bisa berakibat masalah kesehatan yang serius.

