Daun Salam hingga Cengkeh, Inilah 5 Bahan Efektif Mengusir Kutu Beras

TEMPO.CO, Jakarta - Persoalan beras tak hanya terkait kualitas yang kurang baik, tetapi juga kutu beras yang kerap kali ditemukan. Beras dapat terkena kutu ketika beras disimpan secara sembarangan.

Kutu beras sebenarnya tak berbahaya, tak beracun, dan tak menggigit manusia. Namun, kutu beras mempengaruhi kualitas beras dan dapat membuat nafsu makan berkurang karena adanya serangga dalam makanan.

Diolah dari berbagai sumber, berikut adalah cara menghilangkan kutu beras secara alami:

1. Jemur di bawah matahari

Cara alami dan paling mudah dalam menangani kutu beras adalah dengan menjemurnya di bawah terik sinar matahari. Anda dapat memindahkan beras ke tempat yang lebar sehingga beras dapat tersebar.

Kemudian, ratakan beras sehingga sinar matahari dapat terkena secara merata. Terakhir, jemur beras tersebut di bawah sinar matahari terik, sekitar pukul 11 hingga 2 siang.

Anda dapat menjemur beras selama lebih kurang 15 menit agar hasilnya maksimal. Kutu yang berada di sela-sela beras akan merasakan panas berlebih hingga akhirnya pergi.

2. Cengkeh

Cengkeh pun dapat digunakan untuk membasmi kutu beras secara alami. Namun, Anda harus waspada dengan risiko berubahnya rasa beras akibat cengkeh ini.

Karena itu, letakkan cengkeh di dalam tempat terpisah. Kemudian, tempat yang berisi cengkeh itu diletakkan di tengah-tengah beras. Selain mencegah berubahnya rasa beras, cara ini juga mempermudah mengambil kembali cengkeh ketika kutu beras telah pergi.

3. Daun salam

Cara yang hampir sama untuk dengan cengkeh untuk mengatasi kutu dalam beras adalah dengan menggunakan daun salam. Menurut riset dari Jouda Mediouni Ben Jema yang berjudul “Insecticidal activities of essential oils from leaves of Laurus nobilis L. from Tunisia, Algeria and Morocco, and comparative chemical composition”, daun salam dapat digunakan sebagai pengusir serangga alami untuk membasmi kutu beras.

Caranya, sediakan beberapa lembar daun salam segar. Kemudian, letakkan di tempat Anda menyimpan beras. Daun salam yang telah diletakkan di tempat penyimpanan beras ini akan mengeluarkan aroma yang dapat membasmi kutu beras dan serangga lainnya.

4. Cuka

Cuka murni dapat digunakan untuk membunuh kutu beras. Namun, cuka dapat mengubah rasa beras. Karena itu, cuka paling efektif untuk pembersihan di luar beras itu. Caranya adalah dengan menyemprot kutu beras secara langsung dan kutu beras akan dengan sendiri mati.

5. Air sabun

Sama seperti cuka murni, air sabun dapat digunakan untuk membunuh kutu baras. Cara pembuatannya adalah dengan mencampurkan 1 gelas air dengan 8–12 tetes sabun cuci piring. Kemudian, aduk hingga merata dan letakkan ke dalam botol semprot.

Cairan sabun telah dibuat dapat secara langsung disemprotkan ke kutu beras dan hama serangga lainnya. Dengan begitu, kutu beras dan serangga akan mati setelah terkena air sabun

