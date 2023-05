Resep Sup Ayam Khas Jepang, Tori No Suimono

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Ajinomoto Indonesia menggelar seminar dengan tema "Modern Cooking" di Poltekpar NHI Bandung, Jumat, 26 Mei 2023 sebagai upaya mendukung para calon juru masak dan pengusaha kuliner menciptakan aneka kreasi makanan lezat dan sehat serta memberikan fakta informatif dan manfaat bumbu umami seperti Monosodium Glutamat (MSG). Pada kesempatan itu, Ryo Nakamura, Head of Horeka Dept, dan Chef Derri Afrian, Corporate Chef Ajinomoto, menampilkan resep tori no suimono atau sup ayam khas Jepang.

"Dalam penyajian tes rasa untuk menu tori no suimono yang simpel ini kami menyertakan sumber protein dari ayam, dan sumber serat juga tersedia dari sayuran seperti brokoli dan wortel," kata Nakamura.

Menu tes rasa tersebut menggunakan bumbu Ajinomoto Plus yang dapat meningkatkan level gurih dan harmonisasi yang lebih melezatkan dibanding MSG biasa dan pada akhirnya mampu mengurangi 30 persen penggunaan garam sebanding dengan penurunan natrium dalam masakan sebesar 12 persen. Dengan level yang lebih gurih, penggunaannya bisa lebih sedikit, yakni seperempat MSG biasa, sehingga dapat lebih menghemat biaya produksi. Berikut resep sup ayam khas Jepang.

Dashi

-Konbu 15 gram

-Katsuobushi 15 gram

-Air 1.000 gram

Base suimono

-Dashi 980 gram

-Kecap Asin Jepang 11,4 gram

-Mirin Halal 8,2 gram

Tori dashiyaki

-Paha ayam filet 1.000 gram

-Masako ayam 10 gram

-Lada hitam 5 gram

Tori no suimono

-Tori dashiyaki 15 gram

-Labu siam 8 gram

-Wortel 8 gram

-Brokoli 8 gram

-Suimono base 100 gram

-Garam 0,56 gram

-Ajinomoto Plus 0,29 gram

-Daun bawang 1 gram

Cara membuat



Dashi:

1. Hangatkan air dengan konbu. Masak dengan api kecil hingga 20 menit hingga tekstur konbu lembut jika ditekan.

2. Angkat konbu yang sudah masak, didihkan air konbu.

3. Setelah mendidih, matikan api dan masukkan katsuobushi. Diamkan selama 5 menit.

4. Saring dashi menggunakan kain dan saringan.

Base suimono:

Campurkan dashi dengan kecap asin Jepang dan mirin. Simpan di dalam chiller.

Tori dashiyaki:

1. Sisihkan lemak yang masih menempel pada ayam.

2. Bumbui dengan Masako Ayam dan lada hitam.

3. Panaskan wajan dan beri sedikit minyak. Masukkan ayam dan masak semua sisi ayam.

4. Tutup wajan dengan penutup lalu kecilkan api dan masak selama sekitar 3 menit di setiap sisi.

5. Setelah matang, diamkan sebentar sebelum dipotong sesuai selera.

Suimono

1. Rebus sayuran hingga matang.

2. Didihkan suimono base lalu masukkan garam dan Ajinomoto Plus.

3. Taruh sayuran dan ayam di piring, tuang suimono yang telah dididihkan. Hias dengan daun bawang.

