Baju Anak dengan Karakter Ini Masih Diminati Masyarakat

TEMPO.CO, Jakarta - Executive Manager The Children’s Place Indonesia Alex Linardi yakin baju anak masih diminati di Indonesia. Hal itu, kata Alex, didukung dengan masih tingginya angka kelahiran bayi. "Permintaan baju anak masih tinggi. Dan kami, Kanmo percaya diri di bisnis ini, karena ini keahlian kami," kata Alex pada Sabtu 27 Mei 2023.

Sebelumnya, The Children’s Place, brand baju anak buatan Amerika Utara kembali hadir di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan anak laki-laki dan perempuan. Di bawah naungan Kanmo Group, The Children’s Place siap menghadirkan beragam pilihan pakaian, aksesoris, serta sepatu untuk usia anak 1 tahun hingga 12 tahun dengan kualitas terbaiknya. Gerai pertama The Children’s Place Indonesia hadir di Mall Grand Indonesia. Semakin istimewa, bersamaan dengan kehadiran gerai pertamanya, The Children’s Place Indonesia turut menghadirkan gerai keduanya di wilayah Jawa Timur, tepatnya Surabaya, dan berlokasi di Mall Tunjungan Plaza.

Alex mengatakan beberapa karakter masih menjadi favorit bagi anak. Misalnya karakter dinosaurus, mobil, dan permainan serta warna biru, masih diminati anak laki-laki. Sebaliknya, model baju anak perempuan masih di seputar karakter unicorn, love, hal yang berkilau, serta pink yang menandakan baju itu sangat girly. " The Children's Place ini menyediakan barang heaf to toe, ada buat baju sehari-hari, ada pula aksesoris yang menyesuaikan baju," katanya. The Children's Place juga menawarkan baju aktivitas khusus untuk anak seperti baju renang.

Alex menambahkan dari semua jenis baju anak di toko itu, hadir untuk anak usia 1 hingga 12 tahun. Salah satu jenis baju yang banyak dicari orang tua untuk anaknya, kata Alex adalah jenis baju hari-hari dan baju bepergian. "Baju casual masih sangat diminati masyarakat. Ukurannya yang bervariasi dari usia 1-12 ini bisa jadi pilihan untuk kakak dan adik pakai baju kembaran," kata Alex.

Alex berharap agar toko terbarunya ini bisa terus berkembang serta para orang tua bisa mendapatkan pilihan lebih banyak ketika hendak membelikan baju kepada anak. "Targetnya hingga akhir tahun 2023, kami akan memiliki 5 gerai di Indonesia. Semoga The Children's Place diterima di hati masyarakat," kata Alex.

